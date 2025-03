Emisiunea „Check Media” își schimbă formatul și ziua de difuzare

Emisiunea „Check Media”, moderată de jurnalistul Răzvan Munteanu pe B1 TV, își schimbă formatul, precum și ziua și ora de difuzare.

Astfel, „Check Media” va putea fi urmărită în fiecare duminică, în intervalul 18.00 – 20.00.

Realizatorul Răzvan Munteanu îl va avea invitat permanent pe regizorul Bobby Păunescu, analist în politică internă și externă și o voce recunoscută in domeniul relațiilor internaționale. Cei doi vor analiza in fiecare ediție a emisiunii consencințele pe care principalele evenimente de pe scena internațională le pot avea in România, dar și evoluțiile politice, economice si sociale care pot schimba guverne sau aduce noi ideologii.

Revenit recent de la Washington DC, într-un context global tot mai complicat și hotărâtor pentru anii care urmează, Bobby Păunescu va analiza politica geostrategică a marilor puteri ale lumii dar și efectele războiului hibrid in care țara noastră se află. De altfel, el a fost prima persoană care s-a exprimat in această privință in urma cu mai mulți ani.

Emisiunea „Check Media” cu Răzvan Munteanu își păstrează aspectul de bază, acela de analiză a politicii externe, vizând relația dintre evenimentele de pe glob și evoluțiile din România.