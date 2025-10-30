Enoriașii, revoltați. Patriarhia Română a respins informațiile potrivit cărora Catedrala Națională ar fi fost închisă pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și mai mulți generali.

Patriarhia a precizat că accesul pelerinilor la Catedrala Națională a fost asigurat pe tot parcursul zilei. Biroul de presă al Patriarhiei a menționat două momente care au generat confuzie, unul dimineața la 5:30 și celălalt la ora 8:00.

Enoriașii, revoltați. De ce au apărut controverse la Catedrala Națională

La ora 5:30, ușa principală a fost temporar închisă pentru curățenie, iar pelerinii au fost redirecționați prin intrările laterale. La ora 8.00, în Catedrala Națională, a avut loc slujba de Te-Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu soborul clericilor militari, pentru prima dată cu ocazia Zilei Clerului Militar. Patriarhia a subliniat că accesul pelerinilor nu a fost restricționat nici înainte, nici în timpul, nici după slujbă.

„În dimineața acestei zile, 30 octombrie 2025, între orele 8.00-8.30, a avut loc slujba de Te-Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de soborul clericilor militari ai Armatei Române, întrucât a fost celebrată, pentru prima dată, și Ziua Clerului Militar. Accesul pelerinilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale nu a fost oprit în vreun fel nici înainte, nici în timpul, nici după încheierea slujbei de Te-Deum.

În ceea ce privește incidentul petrecut la ora 5.30, facem precizarea că, la momentul respectiv, a fost dispusă oprirea temporară a accesului prin ușa principală pentru efectuarea operațiunilor de curățenie în interiorul Catedralei, iar fluxul de pelerini a fost redirecționat prin intrarea laterală pentru a se continua închinarea prin Sfântul Altar. Din cauza unei neînțelegeri a mesajului, unii pelerini au considerat că accesul va fi blocat total și au încercat să înainteze spre zona treptelor Catedralei. Ulterior, înțelegând situația și faptul că nu va exista nicio oprire a accesului în Catedrală, ci doar o redirecționare a acestuia, rândul de închinare a revenit la loc. Precizăm faptul că incidentul petrecut la ora 5.30 nu este legat în niciun fel de slujba de Te-Deum din intervalul 8.00-8.30”, a precizat Patriarhia, potrivit .

Cum comentează ministrul Apărării evenimentul

Ministrul a mulțumit Patriarhului Daniel pentru slujba desfășurată în Catedrala Națională. El a rpecizat că biserica „nu a fost închisă nicio secundă” pentru credincioși.

„E o acuzație destul de dură că am închis Catedrala. Este opțiunea Patriarhiei și le mulțumesc foarte mult pentru că au dat un spațiu în acest calendar Armatei Române, militarilor români, preoților din Armata Română pentru a avea un moment, pentru a avea o slujbă, pentru a fi împreună. Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română cu familiile și toți preoții militari. În tot acest timp, s-a intrat și s-a ieșit din altar. A fost un moment pe care Patriarhia, și pentru asta mulțumesc sfinților părinți și îi mulțumesc Patriarhului pentru acest gest față de Armata Română, nu față de un ministru sau de altul. Sunt două simboluri puternice, și Biserica și Armata, și merg mână în mână”, a declarat ministrul Moșteanu.

Ce a mai spus ministrul Apărării

Enoriașii de la Catedrala Neamului, revoltați. Întrebat cum comentează imaginile apărute în spaţiul public cu enoriaşi nemulţumiţi, ministrul a spus:

„Mie îmi pare foarte rău că oamenii trebuie să aştepte şi le înţeleg importanţa pentru ortodocşii practicanţi, de a fi parte din acest mare eveniment care este istoric din toate punctele de vedere, însă o slujbă de o oră, cu două mii şi ceva de oameni, e vorba de Armata Română, oferită de către Patriarh pentru Armată este un lucru foarte bun. Catedrala nu a fost închisă nicio secundă. (…) În timp ce acea slujbă, care a fost făcută pentru Armata Română, se desfăşura în Catedrală, am fost acolo, cred că s-a terminat pe la nouă fără zece, în tot acest timp au fost oameni pe laterale care intrau în altar şi ieşeau pe partea cealaltă şi au putut să ia parte la acest eveniment”, a mai spus ministrul Moşteanu, conform .