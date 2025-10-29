B1 Inregistrari!
Reacția lui Ionuț Moșteanu la retragerea trupelor americane. Cum explică ministrul Apărării decizia lui Trump

Reacția lui Ionuț Moșteanu la retragerea trupelor americane. Cum explică ministrul Apărării decizia lui Trump

Adrian Teampău
29 oct. 2025, 10:57

Cuprins
  1. Ionuț Moșteanu, reacție la retragerea trupelor americane
  2. Ministrul a pus accent pe cooperarea româno-americană
  3. Ionuț Moșteanu insistă pe rolul Armatei Române
  4. Statele Unite vor retrage aproximativ 800 de soldați

Ionuț Moșteanu a susținut o conferință de presă în contextul informațiilor publicate de presa ucraineană despre retragerea unor trupe americane din România.

Ionuț Moșteanu, reacție la retragerea trupelor americane

Vizibil crispat, aflat într-o situație inconfortabilă, politicianul USR a repetat comunicatul de presă emis de MApN. Ionuț Moșteanu a încercat să minimalizeze consecințele acestei retrageri vorbind despre necesitatea ca Armata română să-și mărească efectivele. Ministrul a recunoscut că a știut despre decizia administrației Trump încă de luni, însă nu a comunicat-o în spațiul public.

„Nu se vorbeşte despre o retragere a forţelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi care deţinea elemente în mai multe state NATO şi în Bulgaria şi în România, în Slovacia, în Ungaria. Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldaţi americani în România, contribuind la descurajarea oricăror ameninţări, reprezentând o garanţie a angajamentului SUA pentru securitate regională”, a declarat Moşteanu.

Ministrul Apărării a insistat pe  investițiile în echipamente militare, subliniind că Armata Română este principala forță de apărare a țării. El le-a mulțumit partenerilor americani pentru ajutorul acordat. În bazele militare vor rămâne în jur de 900 – 1.000 de soldați americani ceva mai mult decât înainte de războiul din Ucraina.

„Capacităţile strategice din România rămân neschimbate. Sistemul de apărare antirachetă de la Deveslu îşi menţine integral funcţionalitatea. Baza Aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esenţial pentru operaţiuni aeriene şi colaborare aliată. Baza Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată în continuare. Steagul american va fi în toate aceste trei puncte. La Baza Kogălniceanu va rămâne în continuare un grup de luptă aerian, aşa cum a fost, de fapt, şi înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina”, a mai spus ministrul.

Ministrul a pus accent pe cooperarea româno-americană

Ionuț Moșteanu a încercat să minimalizeze consecințele deciziei americane. În explicațiile pe care le-a oferit, el a făcut referire la dezvoltare cooperării dintre România și Statele Unite. Ionuț Moșteanu a spus că MApN va continua să achiziționeze echipament militar american.

„Cooperarea între România şi Statele Unite ale Americii e consistentă, e în continuă dezvoltare, de la rotaţii la noi forţe, noi capabilităţi, noi exerciţii. Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România, acest lucru va continua. Am primit recent, din partea partenerilor americani, un sistem avansat de protecţie aeriană. Acesta va spori capacitatea de apărare împotriva vehiculelor aeriene fără pilot”, a preciat Ionuț Moșteanu.

Ministrul a mulțumit partenerilor americani pentru „contribuția la securitatea flancului estic”. Totodată a vorbit despre sprijinul acordat consolidării capacităților defensive ale României.

„Le mulţumesc partenerilor americani pentru contribuţia la securitatea flancului estic şi pentru sprijinul acordat în consolidarea capacităţilor defensive ale României şi ale aliaţilor pe acest flanc estic. Parteneriatul nostru strategic este solid, predictibil, de încredere”, a mai declarat Moşteanu.

Ionuț Moșteanu insistă pe rolul Armatei Române

Ministrul Apărării a mai adăugat că Armata Română trebuie să fie principala forţă de apărare a României. Ionuț Moșteanu a precizat că este nevoie de o continuare a investițiilor în echipamente militare și armament.

„Vreau să precizez că Armata Română este principala forţă de apărare a României şi trebuie să continuăm investiţiile în echipamente, investiţiile în militarii români. Ei sunt, cum spuneam, principala garanţie pentru securitatea României. Avem aliaţi buni, aliaţi solizi, lucrăm alături de dânşii, ne apărăm împreună cu dânşii. Repet, însă, fiecare stat îşi ajustează priorităţile strategice din când în când şi asta este un lucru absolut normal

De-aia, principala forţă pentru apărarea securităţii României şi asiguranţei fiecărui cetăţean este Armata Română şi insist pe acest lucru pentru că viitorul trebuie să fie în mâinile fiecăruia dintre noi”, a mai declarat Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage aproximativ 800 de soldați

Statele Unite vor retrage aproximativ 800 de militari din România. Anunțul a fost făcut încă de luni, în cadrul oficial NATO. Informația a fost confirmată de mai mulți oficiali americani și europeni, citați de Kyiv Post.

Vorbind pentru Kyiv Post, oficialii consultați au confirmat, sub protecția anomimatului, intențiile administrației SUA de a reduce trupele din România. Decizia este executivă și se aplică imediat. Sursele citate de publicația ucraineană au mai spus că mişcarea nu va „afecta semnificativ operaţiunile americane din regiune.”

Retragerea vine într-un moment de tensiune crescută, în contextul intensificării incursiunilor ruse în spaţiul aerian al NATO, inclusiv în România, comentează Kyiv Post.

