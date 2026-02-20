Ridurile nu sunt singurele care ne trădează vârsta. Zâmbetul tău poate dezvălui anii la fel de clar ca pielea, uneori chiar mai mult. Dinții tociți, îngălbeniți sau scurtați pot adăuga ani buni fizionomiei, chiar și atunci când pielea este îngrijită, iar trăsăturile sunt armonioase.

Dr. Alice Gavrilescu, Medic specialist Chirurgie Dento-Alveolară şi expert în Estetică Dentară în clinicile DENT ESTET, a explicat la B1 TV de ce uzura dentară este o problemă mai frecventă decât credem şi cum tratamentele moderne, în special fațetele dentare premium, pot inversa vizibil procesul de îmbătrânire facială.

Zâmbetul – un indicator al vârstei

Îngrijirea pielii devine principala preocupare atunci când vrem să oprim trecerea timpului, dar mulți dintre noi uităm că zâmbetul este, de fapt, primul lucru pe care îl observă cei din jur.

Uzura dinților este un proces lent şi silențios care poate dura ani de zile până când efectele devin vizibile. De aceea, trebuie să acordăm atenția cuvenită, tocmai pentru a nu ajunge în situația în care ne confruntăm cu dinți tociți, care ne accentuează ridurile și ne îmbătrânesc.

„Ridurile nu sunt singurele semne ale îmbătrânirii faciale. Zâmbetul nostru reflectă trecerea timpului la fel ca pielea. Dinții se tocesc, se îngălbenesc, îşi pierd volumul şi strălucirea, iar acest lucru influențează direct expresia feței şi percepția vârstei.”, a explicat Dr. Alice Gavrilescu în emisiunea „Bună dimineața, România”.

Ce este, de fapt, uzura dentară și cum ne afectează fizionomia

Uzura dentară (atriția sau abraziunea dentară) reprezintă un proces de distrugere treptată a suprafeței dinților, provocat de alți factori decât cariile. Printre cauze se numără:

bruxismul (scrâșnitul dinților)

masticația incorectă

aciditatea crescută din cavitatea orală.

Din cauza abraziunii, dinții devin tot mai scurți, mai puțin vizibili când zâmbeşti.

„Pe măsură ce dinții se uzează, apare fenomenul de ocluzie prăbușită. Asta înseamnă că volumul facial scade, iar suportul oferit de dinți începe să cedeze. Colapsul țesutului dur – dinții – este însoțit de colapsul țesutului moale, adică buze și obraji. Iar asta înseamnă o adâncire a ridurilor din jurul gurii și chiar apariția unor riduri noi”, a detaliat Dr. Alice Gavrilescu.

Cu alte cuvinte, dinții nu au doar rol în masticație sau estetică dentară, ci funcționează ca un adevărat „schelet” pentru etajul inferior al feței. Atunci când acest suport scade, întreaga fizionomie își pierde fermitatea.

Rezultatul? Un aspect obosit, îmbătrânit, chiar dacă restul trăsăturilor sunt bine întreținute.

De ce prevenția este esențială

Potrivit Dr. Alice Gavrilescu, uzura dentară este un proces de lungă durată, care se desfășoară pe parcursul mai multor ani. Tocmai de aceea, controalele periodice la medicul stomatolog sunt esențiale.

„Mulți pacienți ajung la medic pentru un control de rutină și descoperă abia atunci că dinții lor sunt mult mai tociți decât credeau. Ideal este să intervenim cât mai devreme, când uzura este moderată. Cu cât problema este identificată mai devreme, cu atât tratamentul este mai simplu și mai conservator”, a subliniat Dr. Alice Gavrilescu.

În fazele incipiente, pot fi recomandate soluții minim invazive, precum gutiere pentru bruxism sau ajustări ocluzale. În cazurile în care structura dentară este deja afectată semnificativ, este nevoie de tratamente complexe de reabilitare estetică și funcțională.

Fațetele dentare premium, soluția recomandată de medicii DENT ESTET

În ultimii ani, fațetele dentare au devenit una dintre cele mai populare soluții pentru transformarea zâmbetului. Însă, dincolo de rolul lor estetic, ele pot contribui la restabilirea proporțiilor corecte ale feței.

Când uzura dentară s-a instalat deja, fațetele dentare reprezintă una dintre cele mai eficiente şi elegante soluții de tratament. Aplicate pe suprafața dinților, fațetele refac forma, lungimea şi culoarea acestora, restabilind totodată armonia facială.

„Soluțiile premium disponibile în clinicile DENT ESTET nu doar refac zâmbetul, ci pot reda volumul pierdut al etajului inferior al feței, contribuind vizibil la un aspect mai tânăr și mai echilibrat. În cazul dinților tociți, fațetele ASPEN Digital Smile Design, create în cadrul laboratorului propriu, permit restaurarea dimensiunii corecte a dinților, ceea ce înseamnă și refacerea suportului natural al buzelor și obrajilor. Prin reechilibrarea proporțiilor, ridurile fine din jurul gurii se pot estompa, iar expresia feței devine mai relaxată.”, menționează Dr. Alice Gavrilescu.

„Fațetele devin un instrument-cheie în procesul de întinerire facială atunci când sunt integrate într-un plan corect de reabilitare estetică și funcțională”, a punctat medicul.

Când sunt recomandate fațetele dentare

Pe lângă uzura dentară, fațetele sunt indicate și în alte situații frecvente:

dinți colorați sau pătați

spații interdentare inestetice (diasteme)

nealinieri ușoare

corectarea unor lucrări dentare vechi, inestetice

„Există numeroase probleme estetice, dar și funcționale, ce pot fi corectate cu ajutorul fațetelor dentare. Important este ca indicația să fie corect stabilită, iar tratamentul să fie personalizat”, a explicat Dr. Alice Gavrilescu.

În cazurile de înghesuiri dentare severe sau malocluzii importante, medicii DENT ESTET recomandă, înainte de fațetare, tratament ortodontic pentru rezultate stabile și sănătoase pe termen lung.

Rolul tehnologiei în obținerea unui rezultat natural la DENT ESTET

Un element esențial în succesul tratamentelor de estetică dentară este tehnologia digitală. În clinicile DENT ESTET, evaluarea începe cu scanări intraorale care oferă o imagine precisă a cavității orale și analize digitale detaliate, cu ajutorul soft-ului .

„Planificarea digitală ne ajută să obținem rezultate previzibile şi naturale, în armonie cu trăsăturile feței şi cu vârsta pacientului. Analizăm zâmbetul în raport cu întreaga fizionomie, nu doar cu dinții ca element izolat. Cu ajutorul Digital Smile Design®, putem proiecta zâmbetul final încă din faza de planificare. Pacientul poate vedea rezultatul înainte de începerea tratamentului. Practic, realizăm un portret digital al pacientului și integrăm zâmbetul în armonie cu întreaga fizionomie”, a explicat Dr. Alice Gavrilescu.

În plus, scannerul MODJAW 4D permite analiza ocluziei în timp real, oferind informații precise despre modul în care se mișcă mandibula. Astfel, lucrările protetice, fie că vorbim despre fațete sau coroane, sunt realizate cu o precizie de microni.

De ce personalizarea este cheia unui zâmbet reușit

Un zâmbet „standard”, identic pentru toți, poate părea artificial, chiar dacă este realizat impecabil din punct de vedere tehnic. De aceea, personalizarea este esențială.

„Fiecare pacient are trăsături diferite: forma feței, linia buzelor, proporții dentare. Fațetele trebuie adaptate acestor particularități. Putem controla forma, lungimea, culoarea și gradul de transluciditate, astfel încât rezultatul să fie natural și armonios”, a subliniat Dr. Alice Gavrilescu, expert în estetică dentară avansată în cadrul DENT ESTET.

La DENT ESTET, colaborarea strânsă dintre medicii specialiști și tehnicienii din cadrul Laboratorului de tehnică dentară ASPEN asigură un control riguros în procesul de realizarea a .

„În stomatologia modernă, inovația și expertiza medicală merg mână în mână. La DENT ESTET, fiecare plan de tratament este construit în jurul pacientului, iar sinergia dintre echipele interdisciplinare și tehnologia digitală de ultimă generație se traduce în rezultate echilibrate, naturale și durabile. Pentru noi, zâmbetul este o parte esențială a identității și a încrederii fiecărei persoane. Pentru că, dincolo de estetică, un zâmbet sănătos și armonios înseamnă vitalitate, echilibru și bucuria de a zâmbi fără rețineri, indiferent de vârstă.”, completează Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.

Îmbătrânirea este un proces firesc, dar asta nu înseamnă că nu îi putem atenua efectele. Un zâmbet sănătos şi estetic este un simbol al încrederii şi al bunăstării, indiferent de vârstă. Dacă observi că dinții tăi s-au îngălbenit, s-au scurtat sau că zâmbetul tău nu mai arată ca înainte, o consultație la DENT ESTET poate fi primul pas către o transformare vizibilă.