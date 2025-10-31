B1 Inregistrari!
Etichete transparente: din 2026, producătorii vor indica clar originea mierii

Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Poate România să-și protejeze producătorii în fața importurilor masive
  2. Va reuși mierea românească să facă față concurenței ieftine
  3. Ar trebui etichetele transparente să fie obligatorii și pentru alte alimente

Producătorii vor fi obligați să indice clar țara de origine a mierii și procentele provenite din fiecare sursă. Din 2026, etichetele ambigue vor dispărea complet. În schimb, cumpărătorii vor putea afla exact de unde vine mierea din borcanul lor.

Poate România să-și protejeze producătorii în fața importurilor masive

România produce cea mai bună miere din UE, dar magazinele sunt pline de sortimente ieftine, adesea din Ungaria sau China.

Până acum, consumatorii trebuiau să recunoască mierea românească autentică față de produsele importate, mai ieftine și cu proveniență incertă. Din ianuarie 2026, noile reguli de etichetare vor impune indicarea clară, în procente, a cantității de miere provenită din fiecare țară.

„Cu o etichetă transparentă, consumatorul ştie exact ceea ce pune pe masă”, a transmis producătorul de miere Marius Igna, notează observatornews.ro.

„Un producător român are anumite costuri, acest produs este verificat la normele europene. Faţă de un produs care vine din China. Cea care venea din China, un preţ derizoriu. Cred că mai scump este ambalajul decât produsul”, a mai preciza proprietara unei băcănii.

Va reuși mierea românească să facă față concurenței ieftine

Marius Igna, apicultor la a treia generație, are 240 de stupi și își vinde mierea la târguri sau online. „A fost foarte apreciată în Londra. La concursul de produse bio. Uitaţi ce textură are, este tocmai bună de consumat. Este foarte bogată în minerale”, a declarat acesta.

Totuși, pătrunderea pe rafturile supermarketurilor rămâne dificilă din cauza sortimentelor ieftine, importate, care domină piața.

„Mierea din exterior este o miere ieftină şi mie îmi dă de multe ori cu virgulă. Îmi ştiu costurile personale: motorină, etichete, capace, borcane”, a mai spus ea.

Ar trebui etichetele transparente să fie obligatorii și pentru alte alimente

Mulți consumatori consideră că regulile de etichetare ar fi utile și pentru mezeluri, unde proveniența cărnii rămâne neclară. Etichetele care indică «produs în UE» sau «non-UE» pentru carne, de exemplu, aduc transparență și sprijină atât cumpărătorii, cât și producătorii.

