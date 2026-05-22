Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei

Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 09:50
Sursă foto: IPJ Maramureș
Cuprins
  1. Percheziții în zece județe și în București
  2. Autoturisme aduse din străinătate și vândute în România
  3. Bani, telefoane și documente ridicate de anchetatori

Polițiștii din Maramureș au făcut 29 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu mașini second-hand, în care prejudiciul estimat depășește 3,6 milioane de lei. Ancheta vizează mai multe persoane care ar fi cumpărat autoturisme din străinătate și le-ar fi vândut în România fără să declare veniturile obținute.

Percheziții în zece județe și în București

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Maramureș au pus în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea procurorului de caz. Descinderile au avut loc în Maramureș, Argeș, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galați, Dolj, Satu Mare, Brăila și municipiul București.

Dosarele vizează infracțiuni de evaziune fiscală, omisiunea evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale sau a veniturilor realizate și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acțiunea a fost sprijinită de polițiști de investigare a criminalității economice din județele vizate, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș și jandarmi din cadrul IJJ Maramureș.

Autoturisme aduse din străinătate și vândute în România

Potrivit IPJ Maramureș, ancheta vizează activități care s-ar fi desfășurat în perioada 2018-2025. Mai multe persoane fizice din județul Maramureș ar fi cumpărat autoturisme second-hand din afara țării, iar apoi le-ar fi comercializat pe teritoriul României.

Anchetatorii susțin că veniturile obținute din aceste vânzări nu ar fi fost înregistrate, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale către stat.

Prejudiciul estimat în acest dosar de evaziune fiscală cu mașini second-hand este de peste 3.600.000 de lei, sumă care ar fi fost produsă bugetului consolidat al statului.

Bani, telefoane și documente ridicate de anchetatori

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 13.420 de euro, 14 telefoane mobile, un laptop, 48 de cartușe și mai multe înscrisuri considerate utile pentru continuarea cercetărilor.

Anchetatorii urmăresc documentarea întregii activități infracționale, recuperarea prejudiciului și identificarea bunurilor care ar fi fost obținute din fapte ilegale sau deținute fără drept.

