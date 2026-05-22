Sezon de vis pentru Cristian Chivu pe banca lui Inter Milano. Tehnicianul român a reușit să câștige atât titlul din Serie A, cât și Cupa Italiei, confirmând ascensiunea spectaculoasă a formației milaneze.

Ca răsplată pentru performanțele sale, Chivu a fost desemnat vineri antrenorul sezonului 2025/2026 în campionatul italian, potrivit .

Cristian Chivu va primi trofeul de antrenor al sezonului înaintea duelului dintre Bologna și , programat sâmbătă. Partida se va disputa pe Stadionul Renato Dall’Ara, în etapa a 38-a, ultima din Serie A.

Distincția a fost acordată de un juriu format din redactori ai publicațiilor sportive, care au analizat prestațiile antrenorilor pe baza criteriilor tehnice și sportive. În evaluare au contat atât calitatea jocului practicat de echipe, cât și conduita și fair-play-ul afișat de antrenori pe durata meciurilor. În calculul final au fost incluse toate etapele sezonului 2025/2026, cu excepția ultimei runde.

„Sezonul lui Cristian Chivu la conducerea echipei Inter a fost pur și simplu extraordinar.”, a transmis Luigi De Siervo, directorul executiv al Lega Calcio Serie A.

„În primul său an la conducerea unei echipe profesioniste de la începutul sezonului, Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de câștigător pe care îl poseda ca jucător, îndrumându-și jucătorii să joace un fotbal solid, dar proactiv, ceea ce i-a determinat pe nerazzurri să termine sezonul cu o medie de peste două goluri pe meci și o diferență de aproximativ 30 de goluri față de echipa de pe locul doi. Lui Chivu i-au trebuit doar 48 de meciuri în Serie A ca antrenor pentru a deveni campion al Italiei (al doilea după Mourinho în era de trei puncte). Prin adăugarea Cupei Italiei la Scudetto, a devenit singurul manager care a reușit această dublă istorică în primul său sezon la Inter. Aceste cifre și recorduri confirmă locul pe bună dreptate al lui Cristian Chivu printre marii antrenori din Serie A”, a mai precizat el.

Cine sunt marii câștigători ai sezonului din Serie A

Pe lângă distincția obținută de Cristian Chivu, cei de la Lega Serie A au premiat și cei mai buni jucători ai sezonului 2025/2026. Atacantul argentinian Lautaro Martínez, de la Inter Milano, a fost desemnat cel mai bun atacant al campionatului, după un sezon în care a fost decisiv pentru succesul echipei milaneze.

La categoria portar, trofeul i-a revenit lui Mile Svilar, goalkeeper-ul celor de la AS Roma, în timp ce fundașul sezonului a fost ales Marco Palestra, jucător legitimat la Cagliari. La mijlocul terenului s-a remarcat Nico Paz, de la Como, desemnat cel mai bun mijlocaș al stagiunii.

De asemenea, titlul de „vedeta în ascensiune” a campionatului italian a fost câștigat de Kenan Yıldız, tânărul talent al formației Juventus Torino.

Câștigătorii au fost stabiliți în urma unei analize avansate realizate de Kama Sport, pe baza datelor colectate prin sistemul Hawk-Eye. Evaluarea nu s-a bazat doar pe statistici clasice și evenimente tehnice, ci și pe date poziționale complexe, care au analizat inclusiv mișcările fără minge, deciziile de joc și contribuția fiecărui fotbalist la eficiența tehnică și fizică a echipei. Pentru clasamentul final au fost luate în calcul toate meciurile disputate în sezonul 2025/2026 din Serie A, cu excepția ultimei etape.