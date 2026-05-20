Bucureștiul schimbă regulile pentru evenimentele private. PMB vrea mai puține blocaje și festivaluri mai bine organizate

Răzvan Adrian
20 mai 2026, 19:59
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Primăria vrea să pună ordine în evenimentele de pe domeniul public
  2. O singură cerere și un răspuns clar pentru organizatori
  3. Taxe diferite pentru zone diferite
  4. „Evenimente cu ștaif”, nu bâlciuri care blochează orașul
  5. Regulamentul va intra în dezbatere publică

Primăria Capitalei pregătește un regulament nou pentru evenimente în București, după numeroase petiții legate de zgomot, trafic blocat și ocuparea domeniului public. Administrația condusă de Ciprian Ciucu vrea un sistem mai clar de aprobare, taxe diferențiate în funcție de zonă și criterii transparente pentru organizatorii care solicită spații publice.

Primăria vrea să pună ordine în evenimentele de pe domeniul public

Evenimentele private organizate pe străzile, bulevardele și piețele Capitalei ar putea fi aprobate după reguli noi, începând de anul viitor. Primăria Municipiului București a anunțat că lucrează la un regulament dedicat, după ce bucureștenii au reclamat frecvent zgomotul, aglomerația și blocarea unor artere importante.

În prezent, potrivit PMB, procesul de avizare nu este suficient de clar, iar organizatorii pot ajunge să plătească taxe și să primească acorduri parțiale, pentru ca la final să se lovească de avize negative.

Primarul general Ciprian Ciucu a discutat cu organizatorii de evenimente la ARCUB și le-a transmis că administrația nu vrea să impună regulile fără consultare.

„La fiecare început de an primesc o listă lungă de solicitări pentru evenimente în București. Unele sunt în competiție cu altele ori sunt organizate mai multe în aceeași zi, fapt care blochează traficul. Simțim nevoia să reglementăm mai bine, dar nu vrem să o facem din birou, fără a ne consulta cu dumneavoastră”, a declarat Ciprian Ciucu, potrivit unei declarații de presă a PMB.

O singură cerere și un răspuns clar pentru organizatori

Una dintre principalele schimbări anunțate de Primărie vizează simplificarea procedurii. Organizatorii nu ar mai trebui să alerge între mai multe direcții pentru avize, ci ar urma să depună o singură cerere.

PMB spune că instituția se va ocupa intern de circuitul avizelor, iar la final solicitantul va primi un răspuns clar: aprobare, respingere sau aprobare cu anumite condiții. Plata pentru ocuparea domeniului public ar urma să fie făcută doar după obținerea unui aviz favorabil.

Prin noul regulament pentru evenimente în București, municipalitatea vrea să evite situațiile în care mai multe solicitări se suprapun în aceeași zi și în același loc. În locul principiului „primul venit, primul servit”, ar urma să fie introduse criterii de departajare pe bază de punctaj.

„Nu vom mai permite același tip de eveniment în weekenduri consecutive. Și am văzut că atunci când sunt multe se blochează orașul. Nu putem aviza tot, dar va fi un proces transparent pentru dumneavoastră”, a transmis Ciprian Ciucu, conform PMB.

Taxe diferite pentru zone diferite

Primăria Capitalei vrea să modifice și modul în care sunt calculate tarifele pentru ocuparea domeniului public. Noile taxe ar urma să țină cont de locație, de tipul evenimentului și de impactul asupra orașului.

Ciprian Ciucu a explicat că nu poate fi tratat la fel un eveniment comercial organizat într-o zonă centrală și o activitate pentru copii desfășurată într-un cartier. Edilul spune că orașul trebuie să fie compensat corect atunci când spațiile publice importante sunt blocate pentru evenimente cu profit mare.

„Oricine ar vrea să închirieze Kiseleff-ul cu 2.000 de euro pe weekend. La un festival cu burgeri și paella, profiturile sunt fabuloase în raport cu ceea ce primește orașul. Înjurăturile șoferilor spre mine vin. Însă dacă tot vin spre mine, măcar să beneficieze orașul”, a spus primarul general.

Ciucu a precizat că tarifele vor fi indexate astfel încât să fie corecte pentru oraș, dar suportabile pentru organizatori.

„Evenimente cu ștaif”, nu bâlciuri care blochează orașul

Primarul Capitalei le-a cerut organizatorilor să ridice nivelul evenimentelor propuse pentru spațiul public. Mesajul transmis a fost că Bucureștiul are nevoie de proiecte mai bine gândite, potrivite unei capitale europene, nu de evenimente repetitive, zgomotoase sau deranjante pentru locuitori.

„Țintiți un pic mai sus! Să avem și noi evenimente cu ștaif!”, a spus Ciprian Ciucu, potrivit PMB.

Edilul a adăugat că administrația vrea să lucreze cu organizatorii, dar așteaptă proiecte care aduc valoare orașului și care nu transformă spațiul public într-un simplu loc de vânzare cu fum, muzică tare și blocaje.

La dezbatere, participanții au cerut un calendar public al evenimentelor aprobate, reguli clare pentru ocuparea domeniului public și măsuri prin care să fie evitat monopolul unor firme organizatoare.

Regulamentul va intra în dezbatere publică

PMB anunță că regulamentul va fi actualizat după discuțiile cu organizatorii și apoi va fi pus în dezbatere publică.

Anul acesta va fi considerat unul de tranziție, iar noile reguli ar urma să fie aplicate de anul viitor. Până atunci, municipalitatea vrea să stabilească un echilibru între nevoia de evenimente în București și dreptul locuitorilor de a nu avea traficul blocat sau cartierele transformate în zone de zgomot.

„V-am ascultat cu atenție, am vrut să iau feedback-ul real, pentru că aveți know-how-ul pe care noi nu-l avem. Vom fi deschiși, flexibili, nu am nicio agendă ascunsă. Mă interesează doar să avem acces la evenimente de calitate, vibrante, de care bucureștenii să se bucure”, a declarat Ciprian Ciucu, potrivit PMB.

