Evită să rezervi o cazare online atunci când ai telefonul descărcat. Algoritmii te păcălesc

Răzvan Rughiniș, profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnice din București, doctor în știința calculatoarelor a explicat modul în care pot fi folosiți într-un mod „parșiv” pentru a profita de utilizatori.

S-ar putea să plătești mai mult pentru rezervare, dacă ai telefonul descărcat

Răzvan Rughiniș spune pentru că algoritmii utilizați în aplicațiile de rezervare online pot fi programați să exploateze anumite comportamente ale utilizatorilor, cum ar fi nivelul de încarcare a bateriei din telefon.

De exemplu, când un utilizator își face o rezervare cu un telefon aproape descărcat, algoritmul poate oferi prețuri mai mari pentru acea rezervare decât dacă telefonul ar fi încărcat.

„La un moment dat, stând alături de soția mea, primesc un mesaj de la niște prieteni care spuneau: și noi ne îndreptăm spre Budapesta.

Rezervă-ne te rog ceva în zona în care te afli și tu, ca să putem petrece seara împreună. Moment în care, automat, bucuros de binecuvântarea tehnologiei, deschid Booking de pe telefonul mobil și caut în zona în care ne aflam opțiuni de cazare.

Șoc! Îmi dau seama că mă uit la niște prețuri mult mai mari decât mă așteptam. O întreb pe soția mea, atât de mult plătim? Acestea-s prețuri de Paris. Atâta plătim noi cazare Budapesta? Ea foarte surprinsă,spune: nu, nu este un preț OK, cum de tu ai astfel de oferte?

Zic uită-te, telefonul mi se descarcă. Hai, te rog, să intrăm la un Starbucks, astfel încât să putem continua căutarea. Intr-un Starbucks, bag telefonul la încărcat.

Un telefon care era adevărat sub 20 % sau 15 %. Când îl pun la încărcat, toate prețurile scad la jumatate. Toate prețurile instant, vizibil, în momentul când eu am am alimentat telefonul, s-au înjumătățit. Au scăzut în continuare, erau încă peste ceea ce plătise soția mea, cea care făcuse rezervările, dar înjumătățite față de cu cinci minute înainte, când telefonul meu era în prag de a-și da duhul”, povestește profesorul Rughiniș .

Explicația acestuia este că algoritmul poate detecta faptul că utilizatorul este mai grăbit, disperat să își facă o rezervare înainte ca telefonul să se descarce complet. Acest tip de exploatare poate fi foarte uneori insesizabilă, greu de detectat pentru utilizatorii obișnuiți.

„Cazarea noastră fusese făcută de soția mea și din punctul de vedere al Booking eram pentru prima oară în Budapesta. Așa că m-a considerat un turist neexperimentat, fără niște repere pentru aceste cazări și a exploatat acest fapt la maxim, ajungând la mai mult de trei ori prețul pe care soția mea l-a obținut făcând aceeași operație din confortul unui laptop a cărui baterie nu era în nivel critic.”, declară Razvan Rughiniș.

În concluzie, algoritmii pot fi utilizați în mod malițios pentru a exploata utilizatorii prin colectarea și analizarea informațiilor personale. Este foarte important să fim conștienți de modul în care aceștia ne influențează deciziile și să luăm măsuri pentru a ne proteja informațiile personale.