B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte

ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte

Ana Maria
03 oct. 2025, 22:01
ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Executare silită a lui Klaus Iohannis. Ce imobil este vizat de ANAF
  2. Ce se întâmplă cu datoria de aproape un milion de euro

Fostul președinte Klaus Iohannis se confruntă cu o executare silită din partea ANAF, fiind obligat să achite aproape un milion de euro. Acești bani reprezintă chirii neplătite către stat. În caz contrar, fostul șef de stat riscă să piardă mai multe proprietăți și bunuri.

Executare silită a lui Klaus Iohannis. Ce imobil este vizat de ANAF

În perioada 1999–2015, soții Iohannis au deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu din centrul Sibiului. Parterul clădirii a fost închiriat unei bănci, fiind generate venituri de peste 320.000 de euro. În 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut ilegal de către fostul președinte. În august 2025, ANAF a notificat familia Iohannis să achite statului suma totală obținută din chirii.

Pentru că Iohannis nu a predat voluntar cheile imobilului, inspectorii ANAF au mers la fața locului și au schimbat încuietoarea ușii și au pus sigiliu. Imobilul este format din trei încăperi și urmează să fie preluat complet de stat pe 15 octombrie, când este programată următoarea înfățișare în proces.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condiţiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, a transmis ANAF într-un comunicat.

Ce se întâmplă cu datoria de aproape un milion de euro

Banii reprezintă contravaloarea chiriilor obținute ilegal. Dacă fostul președinte nu va achita suma, ANAF poate scoate la licitație și alte proprietăți ale soților Iohannis. Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat:

”Iohannis trebuie să predea în perioada următoare imobilul. Nu atât de mare, de 2-3 luni. Are un termen în care poate preda. Dacă nu predă, atunci va fi executat silit ca orice român. Eu cred că e de bună credință. ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului.

Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere – preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese”, a declarat Adrian Nica.

Tags:
Citește și...
Dezactivează această setare pe WhatsApp. Telefonul tău poate fi atacat de hackeri chiar și când îl ții în buzunar
Eveniment
Dezactivează această setare pe WhatsApp. Telefonul tău poate fi atacat de hackeri chiar și când îl ții în buzunar
Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
Eveniment
Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
Zboruri deviate, din cauza furtunii care a lovit Bucureștiul. Unde au fost redirecționate aeronavele care trebuiau să aterizeze pe Otopeni
Eveniment
Zboruri deviate, din cauza furtunii care a lovit Bucureștiul. Unde au fost redirecționate aeronavele care trebuiau să aterizeze pe Otopeni
Justiția mai salvează un mare fugar. Curtea de Apel București a decis că Alina Bica și-a ispășit sentința, deși n-a stat nici o zi la închisoare
Eveniment
Justiția mai salvează un mare fugar. Curtea de Apel București a decis că Alina Bica și-a ispășit sentința, deși n-a stat nici o zi la închisoare
Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist
Eveniment
Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist
Româncă arestată după ce a încercat să introducă droguri în Italia. Cum a încercat să le ascundă
Eveniment
Româncă arestată după ce a încercat să introducă droguri în Italia. Cum a încercat să le ascundă
Pe ce cheltuie banii cei mai bogați oameni din lume
Eveniment
Pe ce cheltuie banii cei mai bogați oameni din lume
Experții DENT ESTET: Când o gingie inflamată este un semnal de alarmă pentru sănătatea ta dentară
Eveniment
Experții DENT ESTET: Când o gingie inflamată este un semnal de alarmă pentru sănătatea ta dentară
Bilanț după perchezițiile la grupările de proxeneți din Giurgiu, București și Ilfov. Poliția a reținut 22 de persoane
Eveniment
Bilanț după perchezițiile la grupările de proxeneți din Giurgiu, București și Ilfov. Poliția a reținut 22 de persoane
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Eveniment
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Ultima oră
22:39 - Tunisian condamnat la moarte după ce a postat pe Facebook un mesaj prin care îl critica pe președinte
22:19 - David Popovici, dezvăluiri despre cea mai mare dilemă: „Am devenit foarte confuz. Mi-a luat un an plin de terapie”
22:15 - Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști. Reporter francez ucis de o dronă rusească
22:07 - Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
21:39 - Nicuşor Dan, la Romanian Creative Week. Președintele susține importanța industriilor creative
21:31 - Dezactivează această setare pe WhatsApp. Telefonul tău poate fi atacat de hackeri chiar și când îl ții în buzunar
21:22 - Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
21:19 - Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
21:01 - Trump vrea propriul război în Caraibe. Armata americană ar putea ocupa porturi și aeroporturi în Venezuela
20:59 - Zboruri deviate, din cauza furtunii care a lovit Bucureștiul. Unde au fost redirecționate aeronavele care trebuiau să aterizeze pe Otopeni