Fostul președinte Klaus Iohannis se confruntă cu o executare silită din partea , fiind obligat să achite aproape un milion de euro. Acești bani reprezintă chirii neplătite către stat. În caz contrar, fostul șef de stat riscă să piardă mai multe proprietăți și bunuri.

Executare silită a lui Klaus Iohannis. Ce imobil este vizat de ANAF

În perioada 1999–2015, soții Iohannis au deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu din centrul Sibiului. Parterul clădirii a fost închiriat unei bănci, fiind generate venituri de peste 320.000 de euro. În 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut ilegal de către fostul președinte. În august 2025, ANAF a notificat familia Iohannis să achite statului suma totală obținută din chirii.

Pentru că Iohannis nu a predat voluntar cheile imobilului, inspectorii ANAF au mers la fața locului și au schimbat încuietoarea ușii și au pus sigiliu. Imobilul este format din trei încăperi și urmează să fie preluat complet de stat pe 15 octombrie, când este programată următoarea înfățișare în proces.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condiţiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, a transmis ANAF într-un comunicat.

Ce se întâmplă cu datoria de aproape un milion de euro

Banii reprezintă contravaloarea chiriilor obținute ilegal. Dacă fostul președinte nu va achita suma, ANAF poate scoate la licitație și alte proprietăți ale soților Iohannis. Președintele ANAF, , a explicat:

”Iohannis trebuie să predea în perioada următoare imobilul. Nu atât de mare, de 2-3 luni. Are un termen în care poate preda. Dacă nu predă, atunci va fi executat silit ca orice român. Eu cred că e de bună credință. ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului.

Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere – preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese”, a declarat Adrian Nica.