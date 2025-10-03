B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)

Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)

Ana Maria
03 oct. 2025, 16:51
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Ce precizări a făcut Adrian Nicuşor Nica despre casa lui Iohannis preluată de ANAF
  2. De ce ANAF va iniția o acțiune în instanță împotriva soților Iohannis

Președintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a discutat în exclusivitate pentru B1 TV, despre casa lui Klaus Iohannis din Sibiu pe care Fiscul a preluat-o.

Adrian Nicuşor Nica a menționat că soții Iohannis au fost notificați pentru a preda imobilul, însă, aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia și că nu consideră necesară prezența lor la predare.

Ce precizări a făcut Adrian Nicuşor Nica despre casa lui Iohannis preluată de ANAF

Șeful fiscului a precizat că, în acest context, cei de la ANAF au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. Aceștia au constatat că imobilul se află în stare de degradare.

„Referitor la acțiunea ANAF derulată în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, țin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soți pentru a preda imobilul. Aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare.

Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a precizat  președintele ANAF.

De ce ANAF va iniția o acțiune în instanță împotriva soților Iohannis

De asemenea, Adrian Nica a mai declarat că ANAF va iniția o acțiune în instanță împotriva soților Iohannis, solicitând plata sumelor datorate, dar și măsuri asiguratorii asupra bunurilor acestora în vederea recuperării prejudiciului.

“Între ANAF și cei doi soți au existat corespondență pe două paliere: O dată, în ceea ce privește predarea imobilului, unde aceștia au menționat, prin avocat, că nu dețin cheia și, prin urmare, nu se pot prezenta la predarea imobilului și, pe celălalt palier, aceștia au solicitat explicații privind modul de calcul al sumelor datorate.

ANAF a oferit aceste explicații. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar de plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat.”, a mai spus Adrian Nica.

Tags:
Citește și...
Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
Eveniment
Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
Eveniment
Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
Eveniment
Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
Coliva, simbol al credinței și nemuririi. De ce nu lipsește de la înmormântări și pomeniri
Eveniment
Coliva, simbol al credinței și nemuririi. De ce nu lipsește de la înmormântări și pomeniri
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Politică
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Eveniment
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
Eveniment
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Eveniment
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Eveniment
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Eveniment
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Ultima oră
16:49 - Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
16:43 - Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
16:37 - Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
15:59 - Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
15:57 - Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
15:54 - Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
15:48 - Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
15:42 - Bucureștiul și criza parcărilor: prea multe mașini, prea puține locuri
15:27 - Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
15:15 - Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)