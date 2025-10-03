Președintele , Adrian Nicuşor Nica, a discutat în exclusivitate pentru B1 TV, despre casa lui Klaus Iohannis din Sibiu pe care a preluat-o.

Adrian Nicuşor Nica a menționat că soții Iohannis au fost notificați pentru a preda imobilul, însă, aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia și că nu consideră necesară prezența lor la predare.

Ce precizări a făcut Adrian Nicuşor Nica despre casa lui Iohannis preluată de ANAF

Șeful fiscului a precizat că, în acest context, cei de la ANAF au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. Aceștia au constatat că imobilul se află în stare de degradare.

„Referitor la acțiunea ANAF derulată în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, țin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soți pentru a preda imobilul. Aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare.

Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a precizat președintele ANAF.

De ce ANAF va iniția o acțiune în instanță împotriva soților Iohannis

De asemenea, Adrian Nica a mai declarat că ANAF va iniția o acțiune în instanță împotriva soților Iohannis, solicitând plata sumelor datorate, dar și măsuri asiguratorii asupra bunurilor acestora în vederea recuperării prejudiciului.

“Între ANAF și cei doi soți au existat corespondență pe două paliere: O dată, în ceea ce privește predarea imobilului, unde aceștia au menționat, prin avocat, că nu dețin cheia și, prin urmare, nu se pot prezenta la predarea imobilului și, pe celălalt palier, aceștia au solicitat explicații privind modul de calcul al sumelor datorate.

ANAF a oferit aceste explicații. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar de plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat.”, a mai spus Adrian Nica.