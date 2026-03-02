Exercițiu de alarmare în România. Departamentul pentru Situații de Urgență reia „Miercurea alarmelor”. Când vor suna alarmele în toată țara

B1 Inregistrari!
Adrian A
02 mart. 2026, 15:44
Sursă foto: Pro TV
Cuprins
  1. „Miercurea alarmelor”, reînviată de DSU
  2. Semnalele de alarmare a populației, a instituțiilor publice și a operatorilor economici

Sirenele vor răsuna miercuri, 4 martie 2026, în București și în toate județele din România, în cadrul unui exercițiu național de alarmare publică organizat de autorități, cunoscut sub denumirea de „Miercurea alarmelor”. Testarea sistemului va avea loc în intervalul 10:00 – 11:00.

„Miercurea alarmelor”, reînviată de DSU

Exercițiul pentru verificarea sistemului de alarmare al populație are loc anual la nivel național. Astfel că, în 2026, alarmele din București și din țară vor fi verificate miercuri, în data de 4 martie, între orele 10:00 – 11:00.

Pe lângă verificarea alarmelor, exercițiul are și rolul de a familiariza populația cu semnificația semnalelor acustice ce sunt transmise în situațiile de urgență.

Semnalele de alarmare a populației, a instituțiilor publice și a operatorilor economici

Alarmă de dezastru

semnalul este compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele,

pentru sirenele cu aer comprimat semnalul este compus din 5 sunete a 8 secunde fiecare cu pauză de 5 secunde între ele.

Alarma aeriană

semnalul este compus din 15 sunete a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele,

pentru sirenele cu aer comprimat semnalul este compus din 15 sunete a 2 secunde fiecare cu pauză de 2 secunde între ele.

Prealarmă aeriană

semnalul este compus din 3 sunete a 32 de scunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele,

Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul este compus din 3 sunete a 16 secunde fiecare cu pauză de 6 secunde între ele.

Încetarea alarmei

semnalul este compus din un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute,

pentru sirenele cu aer comprimat semnalul este compus dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate cu durata de 1 minut.

În situații reale, informațiile suplimentare vor fi transmise prin intermediul mesajelor RO-ALERT, al aplicației DSU și altor surse și canale de informare ale structurilor pentru situații de urgență, precum și prin posturi radio și TV.

Scopul înștiințării și alarmării: dispunerea măsurilor de protecție a populației și bunurilor materiale, precum și limitarea efectelor dezastrelor.

