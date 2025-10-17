Explozie devastatoare în Rahova. Primarul interimar al Capitalei, , a prezentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, măsurile imediate și pe termen lung luate de autorități în urma exploziei devastatoare din Rahova, asigurând sprijin pentru persoanele afectate.

Bujduveanu a anunțat că nicio persoană afectată nu va rămâne pe străzi. Toți vor fi cazați în hoteluri pe cheltuiala , pe parcursul acestui weekend.

Prioritate la cazare au familiile cu copii și persoanele vârstnice. Primarul interimar al Capitalei a mai spus că, începând de luni, Primăria Capitalei și Sectorul 5 vor pune la dispoziție locuințe proprii din fondul municipalității, la standarde adecvate.

Unde vor locui persoanele din blocul afectat de explozie

Pentru cei care nu vor beneficia de apartamentele municipalității, Primăria va asigura plata chiriei pe o perioadă nedeterminată.

“Toate forțele de ordine s-a mobilizat. În momentul acesta, avem un plan sigur pe care îl aplicăm din timp ce vorbim.

Etapa 1: Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri, la acest final de săptămână, pentru a nu fi probleme, pentru a avea condiții de trai, pentru a merge mai departe.

Începând de luni, vom pune la dispoziție locuințe proprii din fondul Municipului București și ale sectoarelor Municipului București, la standard ridicat, ca aceste familii să nu simtă că li s-a afectat viața și la nivel de calitate a locuirii.

Pe lângă aceste apartamente, PMB la ora 15 se întrunește în ședință extraordinară de Consiliu General pentru a asigura plata chiriei pe o perioadă nedeterminată pentru cei care nu au loc în apartamentele municipalității”, a informat edilul Capitalei.

Explozie devastatoare în Rahova. Ce a mai anunțat primarul Stelian Bujduveanu

Bujduveanu a mai menționat că există un fond de rezervă. Din acel fond se vor asigura ajutoare financiare celor care au nevoie, având în vedere că nu își pot recupera bunurile din locuințe.

Primarul a subliniat că nimeni nu mai poate intra în locuințe pentru a-și lua bunurile. Cetățenii sunt sfătuiți să nu încerce acest lucru, din motive de siguranță.

“Vrem să asigurăm pe toți acești cetățeni, care au fost loviți de tragedie, că primăria este alături de ei și nu îi vom lăsa la o parte. Avem un fond de rezervă pentru a asigura ajutor financiar dacă au nevoie. Domnul ministru a spus că nu mai pot intra în locuințele proprii.

Din acest moment, în jurul blocurilor, sunt trei scări de bloc în formă de U, s-a asigurat un perimetru de către ISU București-Ilfov, de către Poliția Română, Poliția Locală a Municipului București și Poliția de Sector a Sectorului 5.

Nimeni nu mai poate intra în locuințe pentru a-și lua bunurile. Îi sfătuim pe această cale nici să nu o facă. O tragedie se poate întâmpla și peste noapte. Primăria o să stea la dispoziție în punctul de comandă, unic, creat de către ISU București-Ilfov, în proximitatea imobilului.

Avem reprezentanți ai Primăriei Municipiului București pentru a-i prelua. De asemenea, pentru a le face documente de identitate acolo unde nu au documentele la îndemână și au rămas în apartamente, pentru a putea să-i cazăm peste noapte.

Prioritățile vor fi familiile cu copii în creștere și persoanele vârstnice. Dar, până la această seară, nicio familie nu va rămâne pe străzi. Vor fi cu toții cazați în hoteluri în Municipul București, pe cheltuia la Primăriei Capitalei”, a adăugat primarul interimar.

Explozie devastatoare în Rahova. Cum s-a produs tragedia

Stelian Bujduveanu a mai precizat că explozia a fost cauzată de nerespectarea unui sigiliu pus de organele statului, incidentul nefiind accidental.

Primarul a mai anunțat că, începând de luni, Distrigaz va fi obligat, prin decizia autorităților locale, să ia măsuri drastice pentru a asigura integritatea acestor sigilii.

“În perioada următoare, alături de PMB, de către domnul Arafat și MAI, ne vom asigura că nu duc lipsă de absolut nimic. În funcție de cum va reieși expertiza, vom ști ce facem mai departe cu acel imobilil.

O tragedie s-a întâmplat în Muncipiul București pentru că cineva a nesocotit un sigiliu care a fost pus de către organele statului. Începând de luni, Distrigaz va fi obligat, prin decizia autorităților locale, să ia măsuri drastice prin a asigura aceste sigilii. Ce s-a întâmplat în Muncipiul București nu este un incident.

Persoana respectivă a știut că acolo a fost, în prealabil, poliția, pompierii și Distrigaz. Pe final, vreau să vă asigur că în toată acea zonă sistemul de termoficare a fost la parametri optimi. N-a avut nicio întrerupere”, a mai spus edilul Capitalei.