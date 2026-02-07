O explozie la un bloc din Chitila a avut loc sâmbătă dimineață, soldată cu doi răniți și evacuarea a 50 de persoane. Incidentul a avut loc într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui imobil de patru etaje provocând panică în rândul locatarilor. Autoritățile din județul Ilfov au intervenit rapid pentru a gestiona situația și pentru a oferi îngrijiri medicale victimelor care se aflau în interiorul locuinței

Primele intervenții după această explozie la un bloc din Chitila

Potrivit , echipele de intervenție sosite la fața locului au stabilit că incidentul s-a produs ca urmare a unei acumulări de gaze. Garsoniera în care s-a produs deflagrația era încălzită cu o sobă alimentată de o butelie, iar o pierdere de gaze a dus la declanșarea exploziei. Cele două persoane aflate în apartament au suferit răni și au necesitat transportul de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au decis evacuarea imediată a întregului bloc. Aproximativ 50 de locatari au fost scoși din imobil pentru a se evita orice risc suplimentar, în timp ce specialiștii verificau structura de rezistență a clădirii. Explozie la blocul din Chitila a afectat vizibil locuințele învecinate, geamurile fiind spulberate, iar ușile apartamentelor de pe palier fiind dislocate.

Care sunt riscurile sistemelor improvizate

Specialiștii atrag atenția asupra pericolelor pe care le reprezintă utilizarea buteliilor în apartamente care nu sunt ventilate corespunzător. Ancheta aflată în desfășurare va stabili cu exactitate dacă butelia prezenta defecte sau dacă a fost vorba despre o eroare de manevrare a sobei.

Incidentul recent din Chitila amintește de explozia devastatoare din , unde un întreg palier a fost spulberat din cauza unei acumulări similare de gaze, iar 4 persoane și-au pierdut viața. În acel incident, forța deflagrației a fost atât de mare încât pereții de beton ai blocului au fost spulberați, lăsând mai multe familii fără locuințe.