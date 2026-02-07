B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Explozie la un bloc din Chitila: Zeci de oameni evacuați și două victime transportate la spital

Explozie la un bloc din Chitila: Zeci de oameni evacuați și două victime transportate la spital

Flavia Codreanu
07 feb. 2026, 09:07
Explozie la un bloc din Chitila: Zeci de oameni evacuați și două victime transportate la spital
sursa foto: ISU
Cuprins
  1. Primele intervenții după această explozie la un bloc din Chitila
  2. Care sunt riscurile sistemelor improvizate

O explozie la un bloc din Chitila a avut loc  sâmbătă dimineață, soldată cu doi răniți și evacuarea a 50 de persoane. Incidentul a avut loc într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui imobil de patru etaje provocând panică în rândul locatarilor. Autoritățile din județul Ilfov au intervenit rapid pentru a gestiona situația și pentru a oferi îngrijiri medicale victimelor care se aflau în  interiorul locuinței

Primele intervenții după această explozie la un bloc din Chitila

Potrivit antena3, echipele de intervenție sosite la fața locului au stabilit că incidentul s-a produs ca urmare a unei acumulări de gaze. Garsoniera în care s-a produs deflagrația era încălzită cu o sobă alimentată de o butelie, iar o pierdere de gaze a dus la declanșarea exploziei. Cele două persoane aflate în apartament au suferit răni și au necesitat transportul de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au decis evacuarea imediată a întregului bloc. Aproximativ 50 de locatari au fost scoși din imobil pentru a se evita orice risc suplimentar, în timp ce specialiștii verificau structura de rezistență a clădirii. Explozie la  blocul din Chitila a afectat vizibil locuințele învecinate, geamurile fiind spulberate, iar ușile apartamentelor de pe palier fiind dislocate.

Care sunt riscurile sistemelor improvizate

Specialiștii atrag atenția asupra pericolelor pe care le reprezintă utilizarea buteliilor în apartamente care nu sunt ventilate corespunzător. Ancheta aflată în desfășurare va stabili cu exactitate dacă butelia prezenta defecte sau dacă a fost vorba despre o eroare de manevrare a sobei.

Incidentul recent din Chitila amintește de explozia devastatoare din Rahova, unde un întreg palier a fost spulberat din cauza unei acumulări similare de gaze, iar 4 persoane și-au pierdut viața. În acel incident, forța deflagrației a fost atât de mare încât pereții de beton ai blocului au fost spulberați, lăsând mai multe familii fără locuințe.

Tags:
Citește și...
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce mănâncă sportivii între antrenamente și competiții: „Nu este un restaurant cu stele Michelin”
Eveniment
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce mănâncă sportivii între antrenamente și competiții: „Nu este un restaurant cu stele Michelin”
Colaborare franco-română pentru destructurarea unei grupări mafiote. Infractorii, specializați în trafic de droguri, spălarea banilor și evaziune
Eveniment
Colaborare franco-română pentru destructurarea unei grupări mafiote. Infractorii, specializați în trafic de droguri, spălarea banilor și evaziune
Voucherele de vacanță vin cu reguli noi în 2026. Cine mai primește banii și ce bugetari sunt eliminați
Eveniment
Voucherele de vacanță vin cu reguli noi în 2026. Cine mai primește banii și ce bugetari sunt eliminați
Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani
Eveniment
Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Eveniment
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Eveniment
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
Eveniment
Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
Eveniment
Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță
Eveniment
Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii
Eveniment
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii
Ultima oră
10:30 - Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
10:02 - Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
09:33 - Schimbare de strategie sub amenințarea închisorii: Bill și Hillary Clinton acceptă audierile în cazul Epstein
08:39 - 5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul: O investiție secretă prin care Moscova a sfidat sancțiunile americane
00:01 - Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”
23:34 - Gafă uriașă a Comitetului Olimpic Român. Olimpiada de iarnă a fost mutată la… Corina
23:23 - O zi cu adevărat incredibilă pentru un bărbat. A câștigat de trei ori la loto și a devenit milionar: „M-am bucurat atât de tare”
22:56 - Trump primește încă o lovitură în Groenlanda. Franța și Canada au deschis consultate în capitala Nuuk
22:46 - Viiturile puternice din Spania și Portugalia au provocat morți, mii de evacuări și distrugeri majore (VIDEO)
22:19 - Cunoscut actor acuzat de abuzuri sexuale asupra unor minori. El va apărea în fața unui juriu