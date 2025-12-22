O explozie urmată de un inendiu s-a produs în urmă cu câteva minute. Pompierii au anunțat că intervin cu mai multe echipaje și autospeciale de stingere. Se iau măsuri pentru izolarea zonei.

Explozie urmată de incendiu

Luni, 22 decembrie, în jurul orei 7.44, o , urmată de un incendiu s-a produs într-o locație din , județul Vrancea. La locul unde s-a produs această explozie au intervenit cinci echipaje de pompieri și patru autospeciale de stingere. De asemenea, au fost trimise și un modul .

Din primele informații se pare că explozia s-a produs într-un apartament de bloc. Nu există, însă, date despre eventualele victime sau despre pagubele provocate.

Forțele de intervenție intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru asigurarea zonei.

Știre în curs de actualizare.