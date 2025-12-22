B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. Pompierii intervin cu mai multe echipaje

Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. Pompierii intervin cu mai multe echipaje

Adrian Teampău
22 dec. 2025, 08:10
Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. Pompierii intervin cu mai multe echipaje
Foto ilustrativ: Profimedia

O explozie urmată de un inendiu s-a produs în urmă cu câteva minute. Pompierii au anunțat că intervin cu mai multe echipaje și autospeciale de stingere. Se iau măsuri pentru izolarea zonei.

Explozie urmată de incendiu

Luni, 22 decembrie, în jurul orei 7.44, o deflagrație puternică, urmată de un incendiu s-a produs într-o locație din municipiul Focșani, județul Vrancea. La locul unde s-a produs această explozie au intervenit cinci echipaje de pompieri și patru autospeciale de stingere. De asemenea, au fost trimise și un modul SMURD.

Din primele informații se pare că explozia s-a produs într-un apartament de bloc. Nu există, însă, date despre eventualele victime sau despre pagubele provocate.

Forțele de intervenție intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru asigurarea zonei.

Știre în curs de actualizare.

Tags:
Citește și...
Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie
Eveniment
Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie
Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
Eveniment
Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
Eveniment
Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
Eveniment
Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
Eveniment
Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci
Eveniment
Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci
Ultima oră
08:58 - Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă, sărbătoriți pe 22 decembrie
08:43 - Stânga pierde teren în Spania. Eşec pentru socialişti în cadrul unor alegeri regionale
08:20 - Vremea în România, 22 decembrie 2025: atmosferă mohorâtă și ceață înainte de Crăciun
08:02 - Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie
07:28 - Senatul dezbate moțiunea AUR împotriva ministrului Cătălin Predoiu
23:38 - Ministrul Educației, pe punctul de a pleca! Ce l-a făcut să ia în calcul retragerea din Guvern: „N-am şi nu visez carieră politică”
22:50 - Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
22:05 - CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
21:24 - Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
20:52 - CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)