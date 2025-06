Familia „Hagi”, implicată în căsătoria Kirei cu Thomas! Ce sfaturi au primit cei doi îndrăgostiți

și Thomas Ferfelis s-au căsătorit duminică, iar cei doi porumbei nu se pot plânge de lipsă de ajutor. Tinerii au primit ajutor din partea familiei lui care și-a d0rit ca totul să meargă „ca uns”.

Kira este fiica lui Gheorghe Hagi și sora mai mare a lui Ianis. După ce Ianis a făcut pasul cel mare, alături de Elena, în vara anului trecut, a venit rândul surorii sale să spună „DA”, iar aceasta a făcut acest lucru cu bărbatul de origine greacă, Thomas Ferfelis.

Familia „Hagi”, ajutor și sfaturi pentru tinerii proaspăt căsătoriți

Potrivit spuselor lui Gică Hagi, cei doi tineri au avut parte de ajutor, atât din partea lui, cât și din partea lui Ianis. De asemenea, socrii mici au ținut să le ofere câteva sfaturi de viață Kirei și lui Thomas, care au decis să pășească de mână pe drumul vieții.

Sunt împlinit, mă simt bine și sunt fericit. Da, copiii au crescut. Eu mă duc, îmbătrânesc. Fiecare viață își are drumul ei. Sunt fericit pentru ei, să se iubească, să aibă grijă unul de altul. Ca la orice nuntă, lumea e bucuroasă. Important e ca Dumnezeu să aibă grijă de ei, să aibă o viață frumoasă.

(n.r. – sfatul dat) De acum vor vorbi cu «noi», nu cu «eu», la singular. (n.r. – despre nepoți) Vedem, așteptăm, când o să fie vorbim mai clar.

(n.r. – petrecerile din trecut) Acum suntem în altă postură, mai experimentați, sunt copiii noștri. Eram tineri, aveam energie. Mă mai pricep la dans.

Nu am avut emoții pe teren, nu o să am nici acum. M-au pus pe mine să car rochia. Am fost eu la Paris. Ianis, foarte implicat din toate punctele de vedere, Kira și Thomas să se iubească și să producă și ei copii. Să fie fericiți”, a spus Gică Hagi, conform

Marilena Hagi: „Sunt o mamă împlinită”

Mama Kirei, deși fără prea multe vorbe, a oferit trei sfaturi noilor căsătoriți.

„Sunt o mamă împlinită, fericită, ambii copii sunt acum la casa lor. Sunt o mamă foarte bucuroasă. Să aibă încredere unul în celălalt, să se respecte, să se iubească. Kira, ca orice mireasă, a avut emoții. Sunt emoții bune”, a spus Marilena Hagi, potrivit aceleiași surse.