Bugetul Ministerului Educației pentru 2026 scade la 3,03% din PIB. Se taie banii profesorilor. Cheltuielile de personal, mai mici cu 2 miliarde de lei

Proiectul de buget pentru anul 2026 propune Ministerului Educației o alocare de 3,03% din Produsul Intern Brut , o sumă mai mică atât ca procent, cât și ca valoare totală față de anul precedent. Printre cele mai importante modificări se numără reducerea cheltuielilor de personal cu aproximativ 2 miliarde de lei.

Bugetul Ministerului Educației, mai mic în 2026

Potrivit proiectului de buget publicat recent, finanțarea Ministerului Educației pentru anul 2026 va reprezenta 3,03% din PIB. Comparativ cu anul 2025, alocarea este mai mică atât în termeni procentuali, cât și ca sumă totală.

vine într-un context în care sistemul educațional din România se confruntă cu nevoi tot mai mari de finanțare pentru infrastructură, programe educaționale și modernizarea școlilor.

Angajații Ministerului Educației, bani mai puțini

Una dintre cele mai semnificative modificări din proiectul de buget vizează cheltuielile de personal. Acestea sunt estimate să scadă cu aproximativ 2 miliarde de lei față de anul 2025.

Reducerea ridică semne de întrebare în rândul specialiștilor din domeniu, în condițiile în care sistemul de învățământ se confruntă deja cu lipsa cadrelor didactice în anumite zone și cu presiuni legate de finanțarea salariilor.

Investiții și fonduri europene

În același timp, o parte dintre fondurile prevăzute în buget sunt destinate programelor și investițiilor realizate cu sprijinul fondurilor europene. Acestea includ proiecte de modernizare a infrastructurii școlare și programe de dezvoltare educațională.

Cu toate acestea, nivelul total al finanțării rămâne sub așteptările exprimate de reprezentanții sistemului de educație.

Sindicatele amenință cu boicotul și greva generală

Reducerea bugetului destinat Ministerului Educației vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru guvernanți. Sindicatele din Educație amenință cu boicotarea simulărilor la examenele naționale.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ ( ) si Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE Spiru Haret) au anunțat că au finalizat referendumul privind neparticiparea sau greva la simulările examenelor naționale.

Conform datelor sindicale, peste 73.000 de profesori și angajați din învățământ, adică peste 50% dintre profesorii membri de sindicat, au decis prin semnatură să nu participe la simulările examenelor naționale. Totodată, alți 40.000 au optat direct pentru grevă în această perioadă.