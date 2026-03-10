B1 Inregistrari!
Factura uriașă primită de George Burcea, după ce a ajuns la spital în SUA: „Pentru o problemă minoră” (FOTO)

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 16:49
Sursa foto: George Burcea / Instagram

George Burcea a ajuns la spital în timpul vizitei sale în SUA, din cauza unei probleme minore de sănătate. Actorul a avut parte de o surpriză când a văzut factura pentru serviciile medicale.

Cât a plătit George Burcea într-un spital din SUA

George Burcea nu a dezvăluit ce problemă de sănătate a avut, doar a precizat că a fost una minoră. Cu toate acestea, factura e una considerabilă.

„Cât costă să mergi la spital (urgențe) în USA pentru o problemă minoră”, a scris el pe Instagram, publicând și o fotografie cu factura.

1.350 de dolari – atât a trebuit să plătească actorul pentru serviciile medicale.

Sursa foto: George Burcea / Instagram

În comentarii, unii l-au compătimit pentru problema de sănătate pe care a avut-o, precum și pentru cheltuiala serioasă. În schimb, alții i-au scris că a fost chiar norocos, având în vedere costurile ridicate din sistemul sanitar american.

„Ai avut noroc, că de obicei e minim 2.000 de dolari”, a scris un comentator.

