Familia Luizei Melencu a primit o scrisoare de la Dincă. Criminalul de la Caracal le cere să facă front comun: „Chiar dacă mor, sunt supărat că sunt acuzat pe nedrept. Luiza dumneavoastră trăiește”

Gheorghe Dincă a încercat să vorbească cu familia Luizei Melencu. Criminalul a compus o scrisoare, prin care le cere să facă front comun pentru rejudecarea procesului.

Ucigașul de la Caracal a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Bunicii Luizei Melencu au primit marți, 11 octombrie, o scrisoare de la acest individ.

Gheorghe Dinсă, delir din închisoare

Potrivit , familia victimei a descoperit 11 pagini scrise pe foi dintr-un caiet dictando în care Dincă îi sfătuiește să renunțe la avocata Carmen Obârșanu și să-i solicite avocatului familiei Măceșanu, Aurel Moldovan, să îi reprezinte și pe ei.

„Ieri (n. red. – marți, 11 octombrie 2022) la ora 12,00 a venit poștașul, ne-a dat-o, i-am dat telefon doamnei Obârșanu, i-am spus despre ce e vorba, m-a rugat dumneaei să fac poze și să-i trimit…”, a precizat bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache, pentru „Adevărul”. Primul gest, a menționat bunicul Luizei, a fost să compare scrisul cu cel din , constatând că, cel mai probabil, este vorba de același autor.

„Vă înțeleg supărarea”

„Vă înțeleg supărarea, dar dacă sunteți oameni ce judecați lucrurile după acele probe științifice veți realiza fără nicio ezitare să descoperiți că Luiza dumneavoastră trăiește. Eu mă rog mereu să apară și să vă relateze adevărul Luiza, ca să nu vă mai lăsați influențați de această tâmpită de avocată Obârșanu”, este vestea pe care Dincă le-o așterne rudelor fetei încă din primul paragraf.

Continuă apoi explicând că folosește tot felul de expresii jignitoare la adresa avocatei pentru că aceasta i-ar fi trimis în penitenciar scrisori de amenințare și că i-ar fi amenințat și familia. Nu se oprește însă aici, ci continuă cu adevărate calomnii la adresa avocatei, lucruri pe care le-ar fi aflat de la un deținut.

Dincă se compară cu Ceaușescu

Dincă se compară, la un moment dat, cu Ceaușescu, spunând că, asemeni dictatorului, are parte în proces de un avocat de formă (avocat din oficiu), care a cerut de la judecător pedeapsa maximă pentru clientul său, nicidecum nu l-a apărat.

„Vă rog să mă ajutați cât mai este timp, pentru că în București au încercat să mă omoare de cinci ori”

Dincă le cere rudelor Luizei să îi fie alături în următoarea fază a procesului și să ceară împreună „să fiu audiat de la început pentru a declara adevărul, și de la ei se vor demasca susținătorii lor”.

„Dacă doriți să luptăm împreună pentru a-I descoperi pe cei vinovați de răpirea fetelor din casa mea vă rog să vă grăbiți a mă susține, verbal, deoarece eu nu am frică de ei. Chiar dacă mor, am aproape 70 de ani. Sunt supărat că sunt acuzat pe nedrept și doresc, câte zile mai am de trăit, să îi deconspir pe acești mafioți care ei se cred mici Dumnezei”, le mai scrie Dincă, citat de ,