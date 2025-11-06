B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fănel Bogos, arestat preventiv la propunerea DNA. Procurorii l-au acuzat de șantaj și cumpărare de influență

Fănel Bogos, arestat preventiv la propunerea DNA. Procurorii l-au acuzat de șantaj și cumpărare de influență

Adrian Teampău
06 nov. 2025, 23:21
Fănel Bogos, arestat preventiv la propunerea DNA. Procurorii l-au acuzat de șantaj și cumpărare de influență
Sursă foto: vanbet.ro
Cuprins
  1. Tribunalul Vaslui a decis arestarea lui Fănel Bogos
  2. Șeful PNL Vaslui, sub control judiciar

Tribunalul Vaslui a decis arestarea preventivă a afaceristului vasluian Fănel Bogos, acuzat, de procurorii anticorupție, de șantaj și cumpărare de influență.

Tribunalul Vaslui a decis arestarea lui Fănel Bogos

Omul de afaceri vasluian a fost arestat, pentru 30 de zile, la propunerea procurorilor DNA. Fănel Bogos este acuzat de șantaj și cumpărare de influență. Aduși la instanță alături de el, ceilalți trei inculpaţi, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein, au fost puşi sub control judiciar.

Bogos este anchetat de DNA într-un dosar care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii. În anchetă apare și numele premierului Ilie Bolojan. Acesta a recunoscut că s-a întâlnit cu controversatul afacerist în biroul său de la Palatul Victoria. Premierul susține că a crezut că întrevederea are legătură cu activitatea politică.

„Președintele PNL Vaslui mi-a spolicitat audiența spunând că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică. Voia ca eu să îi dau încredere domnului respectiv că poate intra în politică și poate candida la o funcție locală. Credea că prezența și discuția cu mine îl va incuraja să intre în politică. Dânsul și-a prezentat compania și problemele pe care le are cu autoritățile statului. Nu mi-a cerut nimic. Îmi spunea că nu este tratat corespunzător de instituțiile publice. Nu mai țin minte exact”, a declarat Ilie Bolojan la Digi 24.

Fănel Bogos, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor, a fost reținut de către procurorii DNA. El a fost acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată. El este acuzat că a apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Șeful PNL Vaslui, sub control judiciar

Tot în acest dosar penal, procurorii DNA Iaşi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Mihai Barbu, preşedinte filialei PNL Vaslui. Acesta este și preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară. Mihai Barbu, susțin procurorii, și-a folosit influenţa pentru a aranja întâlnirea dintre Fănel Bogos și premierul Ilie Bolojan. Barbu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

„În scopul facilitării obţinerii pentru inculpatul Bogos Fănel a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, inculpatul Barbu Mihai şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului Bogos Fănel cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu diverşi oameni politici şi, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA”, au arătat procurorii.

Preşedintele PNL Vaslui, care îndeplinește și funcția de trezorier al partidului, a ajuns, joi, la sediul DNA Iaşi pentru audieri. Penelistul vasluian nu a făcut declaraţii presei, menţionând doar că nu ştie de ce fost chemat de procurori.

După anunțul procurorilor de punere sub control judiciar, PNL a anunțat că l-a suspendat din toate funcțiile politice pe Mihai Barbu.

Tags:
Citește și...
Grup organizat de hoți de cupru români destructurat în Spania. Ce pagube au provocat aceștia (FOTO)
Eveniment
Grup organizat de hoți de cupru români destructurat în Spania. Ce pagube au provocat aceștia (FOTO)
Tot mai mulți tineri români suferă de depresie sau anxietate. Ce măsuri pot fi luate la nivel individual
Eveniment
Tot mai mulți tineri români suferă de depresie sau anxietate. Ce măsuri pot fi luate la nivel individual
Inteligența artificială, ajutorul sau dușmanul angajaților? Câți români se tem că AI-ul le-ar putea lua locul de muncă
Eveniment
Inteligența artificială, ajutorul sau dușmanul angajaților? Câți români se tem că AI-ul le-ar putea lua locul de muncă
România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român
Eveniment
România obține definitiv dreptul de a recupera cheltuielile din procesul Roșia Montană. Ce sume va recupera statul român
Descoperire macabră în Vama Veche. Postul proprietar al campingului Sandalandala a fost găsit spânzurat
Eveniment
Descoperire macabră în Vama Veche. Postul proprietar al campingului Sandalandala a fost găsit spânzurat
Un român a fost arestat în Germania după ce a desenat svastici, cu propriul sânge, pe mai multe clădiri. De ce ar fi recurs la acest gest
Eveniment
Un român a fost arestat în Germania după ce a desenat svastici, cu propriul sânge, pe mai multe clădiri. De ce ar fi recurs la acest gest
Avocații lui Călin Georgescu contestă rechizitoriul Parchetului General. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București
Eveniment
Avocații lui Călin Georgescu contestă rechizitoriul Parchetului General. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București
Unul din cinci români recunoaște că a condus după ce a băut. Ce părere au șoferii despre sancțiuni mai dure
Eveniment
Unul din cinci români recunoaște că a condus după ce a băut. Ce părere au șoferii despre sancțiuni mai dure
Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend” și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă
Eveniment
Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend” și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă
Charlie Ottley este cetățean român. Jurnalistul britanic a depus jurământul în prezența ministrului Justiției
Politică
Charlie Ottley este cetățean român. Jurnalistul britanic a depus jurământul în prezența ministrului Justiției
Ultima oră
23:55 - Grup organizat de hoți de cupru români destructurat în Spania. Ce pagube au provocat aceștia (FOTO)
23:55 - Mariana Moculescu refuză să îl viziteze pe Horia Moculescu la spital, deși starea lui e una critică: „A fost un om vicios. Fuma câte 60 de țigări pe zi”
23:50 - Fotbal Europa League. FCSB a pierdut în fața elvețienilor de la FC Basel (3-1)
23:17 - Tot mai mulți tineri români suferă de depresie sau anxietate. Ce măsuri pot fi luate la nivel individual
23:15 - Vedetele își dau frâu liber dorințelor de Black Friday 2025! Ce se află în coșurile lor de cumpărături
23:11 - Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
22:58 - Radu Miruță, despre renegocierea contractului cu Rheinmetall. Ce a obținut în plus față de acordul inițial
22:46 - Google lansează cel mai puternic cip pentru inteligența artificială. Cât de revoluționar este Ironwood
22:39 - Cătălin Cazacu pune cărțile pe masă. De ce i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru: „Nu are ce căuta la tine. O să-l duci la amanet”
22:08 - Ilie Bolojan se delară imun la sondaje. PNL este în marja scorului de la parlamentare