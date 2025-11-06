Tribunalul Vaslui a decis arestarea preventivă a afaceristului vasluian Fănel Bogos, acuzat, de , de șantaj și cumpărare de influență.

a fost arestat, pentru 30 de zile, la propunerea procurorilor DNA. Fănel Bogos este acuzat de șantaj și cumpărare de influență. Aduși la instanță alături de el, ceilalți trei inculpaţi, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein, au fost puşi sub control judiciar.

Bogos este anchetat de DNA într-un dosar care vizează o formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii. În anchetă apare și numele premierului Ilie Bolojan. Acesta a recunoscut că s-a întâlnit cu controversatul afacerist în biroul său de la Palatul Victoria. Premierul susține că a crezut că întrevederea are legătură cu activitatea politică.

„Președintele PNL Vaslui mi-a spolicitat audiența spunând că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică. Voia ca eu să îi dau încredere domnului respectiv că poate intra în politică și poate candida la o funcție locală. Credea că prezența și discuția cu mine îl va incuraja să intre în politică. Dânsul și-a prezentat compania și problemele pe care le are cu autoritățile statului. Nu mi-a cerut nimic. Îmi spunea că nu este tratat corespunzător de instituțiile publice. Nu mai țin minte exact”, a declarat Ilie Bolojan la Digi 24.

Fănel Bogos, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor, a fost reținut de către procurorii DNA. El a fost acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată. El este acuzat că a apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Șeful PNL Vaslui, sub control judiciar

Tot în acest dosar penal, procurorii DNA Iaşi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Mihai Barbu, preşedinte filialei PNL Vaslui. Acesta este și preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară. Mihai Barbu, susțin procurorii, și-a folosit influenţa pentru a aranja întâlnirea dintre Fănel Bogos și premierul Ilie Bolojan. Barbu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

„În scopul facilitării obţinerii pentru inculpatul Bogos Fănel a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, inculpatul Barbu Mihai şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului Bogos Fănel cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu diverşi oameni politici şi, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA”, au arătat procurorii.

Preşedintele PNL Vaslui, care îndeplinește și funcția de trezorier al partidului, a ajuns, joi, la sediul DNA Iaşi pentru audieri. Penelistul vasluian nu a făcut declaraţii presei, menţionând doar că nu ştie de ce fost chemat de procurori.

După anunțul procurorilor de punere sub control judiciar, a anunțat că l-a suspendat din toate funcțiile politice pe Mihai Barbu.