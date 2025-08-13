B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Ce va primi Mihaela Rădulescu

Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Ce va primi Mihaela Rădulescu

George Lupu
13 aug. 2025, 19:30
Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Ce va primi Mihaela Rădulescu
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner. Sursa foto: Hepta - Actionpress / Niederm

Apar noi detalii după moartea lui Felix Baumgartner, în legătură cu averea uluitoare pe care acesta o lasă în urmă.

Cuprins

  • Cine va moșteni averea lăasată în urmă de Felix Baumgartner
  • Care a fost cauza morții

Cine va moșteni averea lăasată în urmă de Felix Baumgartner

Felix Baumgartner, cunoscut pentru saltul său stratosferic din 2012 și partener de viață al Mihaelei Rădulescu, a murit pe data de 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă petrecut în stațiunea Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriaticii.

Potrivit agenției APA, care citează pompierii sosiți la fața locului, sportivul a pierdut controlul asupra parapantei motorizate și s-a prăbușit în piscina unui hotel. Anchetatorii iau în calcul două cauze principale: un posibil infarct sau o defecțiune tehnică survenită după montarea unei camere video pe aparat.

Deși formau un cuplu de peste zece ani, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner nu erau căsătoriți și nu aveau copii.

Astfel, vedeta TV nu va moșteni nimic din averea estimată la 250 de milioane de euro, care va reveni părinților lui Baumgartner, Eva și Felix Senior, precum și fratelui său, Gerard.

Conform ProTV, sportivul avea și o asigurare de viață în valoare de 500 de milioane de euro, sumă ce va fi direcționată tot către familia acestuia.

Mihaela Rădulescu va primi însă câteva obiecte cu valoare sentimentală: mai multe medalii, un ceas de colecție și unul dintre echipamentele lui Baumgartner.

Care a fost cauza morții

Procurorul Raffaele Iannella a dezvăluit pentru BID, detalii din timpul anchetei privind posibila cauză a morții.

„Ce știm sigur până acum: Baumgartner a murit la impact, coloana sa vertebrală s-a fracturat în partea inferioară a spatelui, iar măduva spinării a fost afectată”, a dezvăluit acesta.

Presa locală a reiterat că un accident ciudat în aer ar fi putut declanșa căderea. Anchetatorii sunt de părere că o cameră video care ar fi fost atașată la parapanta lui Baumgartner ar fi căzut în elice, iar acest lucru a dus la tragedie.

„Disiparea oricăror îndoieli cu privire la cauza morții. Acesta este obiectivul autopsiei, care va fi efectuată în această dimineață pe corpul lui Felix Baumgartner, celebrul parașutist și base jumper austriac în vârstă de 56 de ani, care a murit după ce s-a prăbușit cu parapanta sa motorizată.

Obiectivul principal este de a stabili dacă decesul său a fost cauzat de o boală urmată de pierderea controlului asupra vehiculului și de căderea care a urmat sau dacă s-a întâmplat exact invers, adică un accident în zbor a provocat prăbușirea paramotorului, care a dus la prăbușirea fatală pe marginea piscinei campingului Le Mimose din Porto Sant’Elpidio”, notează publicația din Italia.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul
DNSC avertizează: „O campanie guvernamentală” falsă promite laptopuri gratuite contra unei taxe de transport
Eveniment
DNSC avertizează: „O campanie guvernamentală” falsă promite laptopuri gratuite contra unei taxe de transport
Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”
Politică
Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”
Grindeanu, după întâlnirea cu ministrul Finanțelor: „Suprataxarea marilor averi și impozit mai mare pe criptomonede, printre măsurile analizate”
Politică
Grindeanu, după întâlnirea cu ministrul Finanțelor: „Suprataxarea marilor averi și impozit mai mare pe criptomonede, printre măsurile analizate”
O explozie puternică a avut loc într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău. Patru persoane, printre care un minor, au suferit arsuri grave
Eveniment
O explozie puternică a avut loc într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău. Patru persoane, printre care un minor, au suferit arsuri grave
Accident mortal, în Timiș. O șoferiță a murit carbonizată. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Accident mortal, în Timiș. O șoferiță a murit carbonizată. Ce s-a întâmplat
Ce conține, de fapt, nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Ce conține, de fapt, nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România? Avertismentul specialiștilor
Obiceiul zilnic care îți poate distruge vederea. Specialiștii explică ce să faci în schimb
Eveniment
Obiceiul zilnic care îți poate distruge vederea. Specialiștii explică ce să faci în schimb
Mii de firme românești sunt mutate în Bulgaria. Antreprenorii români, disperați să scape de taxele mari din România
Eveniment
Mii de firme românești sunt mutate în Bulgaria. Antreprenorii români, disperați să scape de taxele mari din România
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
Ultima oră
19:51 - Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul
19:49 - DNSC avertizează: „O campanie guvernamentală” falsă promite laptopuri gratuite contra unei taxe de transport
19:21 - Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
19:18 - Cum l-au transformat pe Radu Vâlcan cele 9 sezoane de „Insula Iubirii” pe care le-a prezentat? Bărbatul a spus cât de mult îl sprijină Adela Popescu
18:50 - Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”
18:44 - Copil de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie. Unde s-a petrecut incidentul și ce detalii au ieșit la iveală
18:32 - Un român a murit lângă Madrid încercând să salveze un bărbat și 20 de cai. Mircea era om de afaceri și locuia în Spania
18:27 - Grindeanu, după întâlnirea cu ministrul Finanțelor: „Suprataxarea marilor averi și impozit mai mare pe criptomonede, printre măsurile analizate”
18:16 - Costel Biju are probleme de sănătate! Ce a pățit cântărețul
18:01 - O explozie puternică a avut loc într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău. Patru persoane, printre care un minor, au suferit arsuri grave