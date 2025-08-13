Apar noi detalii după moartea lui Felix Baumgartner, în legătură cu averea uluitoare pe care acesta o lasă în urmă.

Cine va moșteni averea lăasată în urmă de Felix Baumgartner

Care a fost cauza morții



Felix Baumgartner, cunoscut pentru saltul său stratosferic din 2012 și partener de viață al Mihaelei Rădulescu, a murit pe data de 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă petrecut în stațiunea Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriaticii.

Potrivit agenției APA, care citează pompierii sosiți la fața locului, sportivul a pierdut controlul asupra parapantei motorizate și s-a prăbușit în piscina unui hotel. Anchetatorii iau în calcul două cauze principale: un posibil infarct sau o defecțiune tehnică survenită după montarea unei camere video pe aparat.

Deși formau un cuplu de peste zece ani, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner nu erau căsătoriți și nu aveau copii.

Astfel, vedeta TV nu va moșteni nimic din averea estimată la 250 de milioane de euro, care va reveni părinților lui Baumgartner, Eva și Felix Senior, precum și fratelui său, Gerard.

Conform , sportivul avea și o asigurare de viață în valoare de 500 de milioane de euro, sumă ce va fi direcționată tot către familia acestuia.

Mihaela Rădulescu va primi însă câteva obiecte cu valoare sentimentală: mai multe medalii, un ceas de colecție și unul dintre echipamentele lui Baumgartner.



Procurorul Raffaele Iannella pentru BID, detalii din timpul anchetei privind posibila cauză a morții.

„Ce știm sigur până acum: Baumgartner a murit la impact, coloana sa vertebrală s-a fracturat în partea inferioară a spatelui, iar măduva spinării a fost afectată”, a dezvăluit acesta.

Presa locală a reiterat că un accident ciudat în aer ar fi putut declanșa căderea. Anchetatorii sunt de părere că o cameră video care ar fi fost atașată la parapanta lui Baumgartner ar fi căzut în elice, iar acest lucru a dus la tragedie.

„Disiparea oricăror îndoieli cu privire la cauza morții. Acesta este obiectivul autopsiei, care va fi efectuată în această dimineață pe corpul lui Felix Baumgartner, celebrul parașutist și base jumper austriac în vârstă de 56 de ani, care a murit după ce s-a prăbușit cu parapanta sa motorizată.

Obiectivul principal este de a stabili dacă decesul său a fost cauzat de o boală urmată de pierderea controlului asupra vehiculului și de căderea care a urmat sau dacă s-a întâmplat exact invers, adică un accident în zbor a provocat prăbușirea paramotorului, care a dus la prăbușirea fatală pe marginea piscinei campingului Le Mimose din Porto Sant’Elpidio”, notează publicația din Italia.