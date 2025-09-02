Numărul femeilor din România care sunt agresate de partenerii lor continuă să crească. De această dată, victima este o femeie din județul Prahova crae, după ce a fost bătută de amantul său, a fost lovită cu mașina de același bărbat.

Când a avut loc incidentul

Incidentul s-a petrecut duminică dimineață, în comuna Baba Ana, din județul Prahova. Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 7.30 de către o persoană, care văzuse pe strada localității o femeie cu urme de sânge la nivelul feței.

Primele verificări au arătat că victima, o femeie de 57 de ani, fusese agresată fizic de un bărbat care, mai apoi, s-a urcat într-un autoturism și a dat peste femeie, în mod intenționat, cu mașina. Imediat după comiterea faptei, agresorul a părăsit locul.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07:30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat pe o stradă din aceeaşi localitate o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. (…) Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, citat de .

Unde a fost găsit agresorul

Agresorul a fost identificat de polițiști, în timp ce victima a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la .

, un bărbat de 53 de ani, a fost depistat în autoturism, în localitatea Tătaru.

Potrivit unor surse judiciare, victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală, însă motivul agresiunii este încă necunoscut. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.