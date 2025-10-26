B1 Inregistrari!
Femeie sechestrată de iubit, în Botoşani. Bărbatul a bătut-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile

Femeie sechestrată de iubit, în Botoşani. Bărbatul a bătut-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile

Traian Avarvarei
26 oct. 2025, 17:58
Femeie sechestrată de iubit, în Botoşani. Bărbatul a bătut-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile
Foto simbol: Pixabay
Un bărbat din județul Botoșani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a sechestrat iubita, a bătut-o, i-a furat un telefon mobil şi mai multe bijuterii.

Ce au aflat până acum polițiștii despre acest caz de agresiune

Bărbatul are 46 de ani și e din comuna Stăuceni. El e acuzat acum de ameninţare, violenţă în familie, furt între membri de familie şi lipsire de libertate în mod ilegal.

„La data de 24 octombrie 2025, bărbatul s-ar fi deplasat la locuinţa concubinei sale, de 48 de ani, din aceeaşi localitate şi ar fi ameninţat-o pe aceasta cu acte de violenţă. Totodată, femeia ar fi fost ţinută împotriva voinţei sale într-un imobil din municipiul Botoşani şi ar fi fost agresată fizic de către bărbat, cauzându-i suferinţe fizice ce au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. Mai mult decât atât, bărbatul ar fi sustras un telefon mobil şi mai multe bijuterii”, a transmis IPJ Botoșani.

Individul e acum în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Botoşani.

Ce a pățit o femeie din Vrancea

Cazul amintește de cel recent al unei alte femei, de data aceasta din Vrancea. Ea a fost sechestrată și bătută de iubitul ei, într-o locuință din comuna Jariștea.

Agenții au intervenit pentru salvarea victimei, care are 35 de ani. Poliția a fost sesizată de o colegă a victimei. Mai multe echipaje au intervenit la locația sesizată și au găsit-o pe tânără închisă într-o cameră. Aceasta avea mai multe vânătăi la nivelul feței, urme ale loviturilor primite.

Femeia e acum în loc sigur și a primit îngrijiri medicale. Agresorul a fost reținut.

