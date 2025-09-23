Poliția a salvat o femeie care a fost sechestrată și bătută de iubitul ei, dintr-o locuință din comuna Jariștea, județul . Autoritățile au emis un în acest caz.

Poliția a intervenit într-un caz de violență în familie

au intervenit pentru salvarea femeii, în vârstă de 35 de ani, care a fost sechestrată și bătută de partenerul său în locuința din comuna vrânceană. Poliția a fost sesizată de o colegă a victimei, din municipiul Iași, care a văzut ce se întâmplă. Mai multe echipaje de agenți au intervenit la locația sesizată și au găsit-o pe tânără închisă într-o cameră. Aceasta avea mai multe vânătăi la nivelul feței, urme ale loviturilor primite.

„Marţi, 23 septembrie 2025, poliţiştii din Odobeşti au intervenit rapid după o sesizare privind posibila sechestrare şi agresare a unei femei de 35 de ani. Aceasta a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi prezentând leziuni la nivelul feţei.

Potrivit autorităților, sesizarea primită de la colega de muncă a victimei a fost tratată „cu maximă seriozitate” de către poliţiştii din Odobești. Aceștia au mers la locația indicată, iar atitudinea disimulată a bărbatului, care i-a întâmpinat, a stârnit suspiciuni polițiștilor.

„Sesizarea a fost efectuată de către o femeie din municipiul Iaşi, iar suspiciunile acesteia cu privire la colega ei de muncă au fost tratate cu maximă seriozitate de către poliţişti”, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Autoritățile au emis un ordin de protecție

Potrivit comunicatului de presă al IPJ Vrancea, victima a fost preluată de polițiști, din locuința agresorului și dusă într-un loc sigur. Ea a primit ajutor medical. În acest caz a fost deschis un dosar penal care este investigat de Serviciul de Investigaţii Criminale Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz.

Autoritățile fac demersuri pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi pentru a fi luate măsurile legale ce se impun. De asemenea, în urma evaluării riscului, autoritățile au emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică.

„Polițiștii atrag atenția că violența domestică nu trebuie tolerată și încurajează cetățenii să sesizeze imediat orice suspiciune de agresiune la numărul unic de urgență 112”, se arată în comunicatul de presă.

Poliția a intervenit într-un caz de agresiune sexuală

Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din comuna Ion Roată, din județul Ialomița, a fost arestat pentru 30 de zile. El este anchetat pentru că ar fi agresat sexual, în mod repetat, o fată de 12 ani. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa, într-un comunicat de presă.

Potrivit comunicatului de presă, polițiștii au fost sesizați de o femeie, din aceeași comună, în legătură cu ceea ce i se întâmpla fiicei sale. Din relatarea femeii, fiica sa, în vârstă de 12 ani ar fi fost acostată de individul în vârstă de 65 de ani. Acesta a pipăit-o, fără voia ei, în locuri intime.

„La data de 22 septembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie de 46 de ani, din comuna Ion Roată, cu privire la faptul că, în zilele de 11 şi 22 septembrie a.c., fiica sa de 12 ani ar fi fost agresată sexual. Din cercetări s-a stabilit că, în zilele de 11 şi 22 septembrie a.c., în timp ce se afla în locuri publice din municipiul Urziceni, precum şi într-un mijloc de transport în comun, minora ar fi fost acostată de un bărbat de 65 de ani, din comuna Ion Roată, care s-ar fi apropiat de aceasta şi ar fi atins-o în locuri intime împotriva voinţei sale”, precizează sursa citată.

În aceste condiții, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat instanţei de judecată, iar magistrații au emis, pe numele său, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru .