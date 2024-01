Fermier, despre protestul de la marginea Capitalei: „În fiecare an au fost discuții, în fiecare an am fost către Guvern. Doar au promis” (VIDEO)

Încă zeci de fermieri protestează la intrarea în Capitală, după ce accesul spre Piața Victoriei cu tractoare și utilaje a fost blocat joi de polițiști și jandarmi în localitatea Chiajna. Unul dintre protestatari a explicat pentru B1 TV că Guvernul a ignorat ani la rândul lista cu doleanțe, în ciuda discuțiilor repetate care au avut loc:

Protestatar, despre protestul de la marginea Bucureștiului

„Lista noastră de dorințe pe care noi dorim să le obținem este foarte mare. În primul și în primul rând toate taxele care ni s-au pus absolut la orice, cu dividente, cu impozitul pe profit, absolut tot este în creștere, mai puțin creșterile noastre. Absolut tot ce produce România nu este bun și trebuie aruncat și trebuie luat din afară. Nu mai putem să acceptăm lucrurile acestea pentru că nu mai suntem rentabili pe piață.

În fiecare an au fost discuții, în fiecare an am fost către Guvern. Doar au promis. Am avut promisiuni și scrise. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Foarte simplu puteți să îi întrebați unde sunt ajutoarele pentru seceta din 2020, cel mai simplu!”, a spus reprorterului B1 TV un fermier din Argeș.

Acesta a explicat de ce nu a existat o solicitare oficială de protest: „Atunci când autoritățile vor avea o autorizație pe mână acolo trebuie introduse niște date ale unor oameni. Cine și-ar risca probabil libertatea sau un posibil dosar penal pentru 2.000-5.000 de oameni?!”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a precizat că RCA la utilajele agricole este la nivelul de anul trecut, iar Guvernul suportă și în acest an acciza la motorină pentru fermieri, transmite .

S-a încercat a fi un protest politic, spune Florin Barbu

Ministrul Agriculturii despre protest și a menționat că „RCA la utilajele agricole este la fel ca anul trecut”.

„Am spus-o şi o spun în continuare, protestele au început de la RCA. Eu vreau să anunţ în premieră că RCA la utilajele agricole este la fel ca anul trecut, vreau să anunţ că şi anul acesta (…) suportăm acciza la motorină pentru fermieri. În anul 2023 am subvenţionat 50% din consumul de motorină, subvenţie de la bugetul de stat. Practic, acest protest spontan care s-a realizat nu ştiu dacă s-a realizat de către fermieri”, a declarat Florin Barbu.