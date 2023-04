Fermierii rămân abandonați de actuala guvernare. Ionuț Lupu: „Este clar că lucrurile vor derapa și mai mult” (VIDEO)

Fermierii se plâng că acordul pe care Guvernul l-a anunțat cu supermarketurile pentru ieftinirea prețului laptelui la raft este blocat în acest moment. Ionuț Lupu, reprezentant al fermierilor, a declarat joi în emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin că nu mai există nicio comunicare cu privire la această înțelegere și că discuțiile par blocate.

Acesta a subliniat că Guvernul trebuie să ia mai multe măsuri de sprijin pentru fermieri, care sunt lăsați baltă de actuala coaliție:

„Atât timp cât nu avem niște mecanisme foarte clare care să aibă în spate o legislație națională și europeană și să sperăm că așa cum sunt în momentul de față și retailerii prin reprezentanții departamentului de achiziții lapte din multinaționale…pentru că noi încercăm să îi învățăm să nu fie niște lupi și să se comporte ca niște mielușei. Acești oameni sunt veniți aici să facă profit, sunt oameni care au Excel-ul în față și cu alte elemente de management și instrumente…nu au emoție, sunt problemele noastre. Atât timp cât nu avem administrație care să vină în întâmpinarea problemelor având în vedere că noi nu reușim în momentul de față și niciun fermier din întreaga Europă nu reușește să se impună în fața multinaționalelor este clar că lucrurile vor derapa și mai mult.”

Nici în ceea ce privește criza cerealelor ucrainene veștile nu sunt mai bune pentru fermieri. Ionuț Lupu a spus că dacă nu va fi adoptată o legislație favorabilă pentru fermierii români aceștia își vor vedea afacerile ruinate:

„Ne rugăm să avem un an agricol bun, să apară ceva reglementări și pe partea de Ucraina pentru că altfel e clar că vom asista la moartea fermierilor, că-s mari, că-s mici, nu mai are nicio importanță. Avem cu toții credite, suntem cu furnizorii în spate”.

Ce spune Petre Daea despre acord

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține că nu ar vrea să facă nicio predicție în ceea ce privește în ceea ce privește reducerea prețului pentru o perioadă de jumătate de an.

Daea nu poate să garanteze că prețul litrului de lapte va fi la un nivel sub acel actual și a refuzat să facă predicții. El a spus că nu poate să anticipeze dacă vor fi introduse măsuri similare și pentru alte categorii de alimente.

„În primul rând este o iniţiativă a Guvernului, pentru că am avut întâlniri pe această temă la care am fost şi eu. Iată că vă dau răspunsul acesta al confirmării, faptul că am fost prezent la această întâlnire coordonată şi asistată de premier, punându-şi şi dumnealui întrebarea, la fel ca şi noi ceilalţi, ce trebuie să facem în aşa fel încât să fie bine. Am socotit şi noi şi socotim de fiecare dată, că lăcomia nu e bună, indiferent unde se află şi cine o aplică. Motiv pentru care am putut constata, prin analiză, şi am văzut că întreaga coaliţie şi oamenii politici ai României îşi pun întrebarea şi caută soluţii, pe bună dreptate”, a spus Petre Daea, potrivit .