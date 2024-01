Fermierii timișoreni suspendă protestul: ”Așteptăm soluționarea revendicărilor noastre până la prima rectificare bugetară din luna martie”

Fermierii anunță suspendarea protestului în Timișoara, în urma discuțiilor purtate la Ministerul Agriculturii. Aceștia spun că au primit promisiuni de soluționare a jumătate dintre revendicări și că vor aștepta implementarea măsurilor.

Fermierii din Timișoara suspendă protestele

Termenul avansat de autorități a fost luna martie când va avea loc prima rectificare bugetară. Fermierii spun că vor ieși din nou în stradă dacă lucrurile nu se vor rezolva până în luna martie, potrivit .

“În urma promisiunilor obținute, grupul de protestatari, așa cum ne-am autointitulat, Timișoara Vest am luat de decizia să suspendăm temporar mitingul nostru din Piața Huniade și să rămânem solidari cu grupurile de contestatari din țară și să așteptăm soluționarea revendicărilor noastre până la prima rectificare bugetară din luna martie anul curent”, spune Constantin Buzatu, unul dintre reprezentații protestatarilor.

Fermierii au venit cu utilajele agricole în Piața Huniade din Timișoara, după ce primarul Dominic Fritz le-a aprobat protestul.

„Cu siguranță vor veni câteva zeci, poate câteva sute de persoane, de fermieri. Acum sunt 22 de tractoare în această parcare. Am autorizat 28. Și, într-adevăr, au venit foarte civilizat în cursul nopții și au staționat acolo. E o atmosferă civilizată, calmă și așa am și dorit-o. Am purtat discuții cu ei și cu reprezentanții lor, cu fermierii din județ care au venit la mine și au căutat o variantă de a protesta vizibil în oraș și am găsit această variantă de a nu bloca nimic, dar de a fi vizibil în centrul orașului”, a descris primarul Dominic Fritz situația.

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, , joi, că problemele fermierilor sunt mai vechi, nu începute în timpul mandatului său, și că acestea se manifestă și în alte state UE, iar „În România s-au rezolvat cel mai repede”. Șeful Guvernului a vorbit și despre reforma sistemului bugetar, punctând că „sunt foarte multe locuri vacante pe care am să le desființez”.

Premierul Ciolacu: În România s-au rezolvat cel mai repede problemele protestatarilor

„Majoritatea problemelor evocate de fermieri și transportatori s-au rezolvat”, a declarat Marcel Ciolacu, la Realitatea PLUS.

El a susținut apoi că în România problemele fermierilor s-au rezolvat mai repede decât în alte state: „Este un regulament deja aprobat și continuăm să solicităm Comisiei Europene, alături de Franța și alte stat mai dezvoltate economic decât România. În România s-au rezolvat cel mai repede problemele”.