Filme și concerte de colecție, de Paște pe B1 TV

B1 TV va difuza în ziua de Paște două filme care prezintă societatea românească în epoci diferite, dar care rezonează atât de bine cu România în care trăim astăzi.

SENATORUL MELCILOR (Comedie, 1995) / Duminică 21:00

Senatorul Vârtosu sosește într-o localitate montană să inaugureze o instalație eoliană, prilej cu care este întâmpinat de un potop de reclamații din partea țăranilor, nemulțumiți de felul cum au fost reîmproprietăriți. Se debarasează însă repede de ei și se instalează într-o fostă vilă a lui Ceaușescu, în care dormise și presedintele Franței, Charles de Gaulle.

E încântat de atenția cu care este abordat de trei ziariști străini, interesați, de fapt, să cumpere o parcelă de munte, comandându-le pentru prânzul de a doua zi… melci. Deși autoritățile scot la cules toată suflarea locului, melci nu prea sunt, nu-i sezonul lor. Totul degenerează într-o serbare câmpenească, terminată cu un viol.

Vârtosu se retrage la o cabană din apropiere și refuză să se implice. Răvășit de alcool, crezând chiar că a fost otrăvit cu melci și ciuperci, are o criză mistică, dar a doua zi, văzând că nu mai are nimic, uită promisiunile făcute lui Dumnezeu și o șterge cât poate de repede la București.

Filmul beneficiază de prestația artistică a unor mari actori români: Dorel Vișan, Cecilia Bârbora, Florin Zamfirescu.

O SCRISOARE PIERDUTĂ (Comedie, 1953) / Duminică 15:00

Comedie de moravuri electorale cu actiunea plasata la sfarsitul secolului XIX intr-un oras de provincie din Vechiul Regat.

Una dintre primele si cele mai prestigioase puneri in scena a celei mai cunoscute piese a lui Ion Luca Caragiale, aceasta bijuterie artistica a fost realizata in anul 1953. Preluat dupa o reprezentatie superba tinuta pe scena Teatrului National, acest spectacol film ii are in distributie pe unii dintre cei mai mari actori romani din toate timpurile: Nicki Atanasiu, Alexandru Giugaru, Radu Beligan si Grigore Vasiliu-Birlic.

TINA TURNER – LIVE! / Duminică 23:00

La un an de când ne-am despărțit de marea artistă, B1 TV vă oferă un concert excepțional, plin de energie și muzică de calitate, care face parte din ultimul turneu al Tinei Turner, ”50th Anniversary Tour”, filmat în anul 2009.

”Tina: Live!” a fost unul dintre cele mai mari turnee ale artistei, acesta având peste 90 de spectacole în 40 de orașe din întreaga lume, la care au participat peste un milion de fani.

În acest show veți putea asculta, printre altele, hiturile ”Love Got To Do With It”, ”The Best”, ”Private Dancer” sau ”We Don’t Need Another Hero.”

De asemenea, în noaptea de Înviere, Andreea Moraru vă invită de la 23:00 la un program special de două ore care va include și slujba de Înviere transmisă din multiple locații, în compania unor invitați care vor comenta din platoul B1 TV.

În prima zi de Paște de la ora 18:00, Eli Roman realizeaza o ediție specială care prezintă modul în care petrec românii perioada pascală. Vor fi invitați din gastronomie, somelieri, organizare de evenimente pentru copii, momente artistice și multe altele.