FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant

Îți place să te răsfeți cu băuturi premium, dar fără să-ți destabilizezi bugetul? În București, FineStore a deschis un nou magazin spectaculos, unde te vei simți ca acasă și unde fiecare sticlă spune o poveste unică.

FineStore Virtuții – o experiență despre care vei dori să le spui și altora!

Șoseaua Virtuții nr. 56E din Capitală devine noul punct de atracție pentru iubitorii de băuturi fine. Trebuie să ajungi și să vezi cu ochii tăi, ca să crezi! În noul magazin ai peste 300 de metri pătrați în care să cauți băuturile preferate și să descoperi altele pe cele pe care pur și simplu le vei adora.

Cu o suprafață de aproape trei ori mai mare decât Băneasa, noul magazin din Sectorul 6 te așteaptă cu aproape 3.000 de produse numai unul și unul și cu prețuri la fel de bune ca în magazinul online. Prin urmare, nu trebuie să alegi între experiența de shopping și avantajul ofertelor online. Aici le ai pe amândouă! Vii, vezi, testezi atmosfera, deguști băuturile și te convingi personal că a meritat deplasarea și să treci pragul magazinului.

Spre deosebire de alte magazine de băuturi alcoolice în care ai intrat până acum sau de supermarketurile de unde îți faci cumpărăturile în mod obișnuit, la FineStore Virtuții găsești un spațiu modern, aerisit, cu un design care te invită să explorezi. Specialiștii FineStore îți vor oferi consultanță, fie că vrei să cumperi o băutură pentru răsfățul personal, fie că organizezi o reuniune la tine acasă și vrei să-ți impresionezi invitații, fie că ești în căutarea unui cadou deosebit, însă îți lipsește inspirația.

Tentațiile sunt la tot pasul

Amatorii de vin găsesc la FineStore Virtuții sortimente dintre cele mai variate, de la mărci românești premiate, la vinuri din Spania, Italia sau Franța. Cei care preferă spirtoasele au de ales dintr-o largă varietate, de la whisky Macallan, la rom sau gin Tanqueray, de la Aperol și Campari, la tequila Clase Azul, o băutură exclusivistă cu un profil aromatic sofisticat și un ambalaj ca o operă de artă.

Oferta este gândită pentru toate bugetele și pentru toate ocaziile, așa că sigur vei găsi ceea ce cauți și dacă vrei să faci un cadou special, și dacă vrei să organizezi o cină elegantă sau o petrecere neconvențională între prieteni sau chiar o nuntă.

O selecție cum n-ai mai văzut în București și 3 motive să nu mai amâni vizita

FineStore Virtuții este genul de loc unde intri să cumperi o sticlă și pleci cu trei băuturi diferite, pentru că fiecare raft îți va scoate în cale tentații greu de refuzat. Nu-ți face griji, însă, pentru că li s-a întâmplat și altora, iar de „vină” sunt doar prețurile imbatabile și gama variată de produse fine și de calitate.

Încă nu te-ai convins? Programul este unul care îți oferă libertate: zilnic, între 10:00 și 22:0, specialiștii FineStore Virtuții îți stau la dispoziție. Vii cu mașina la shopping? Ai parcare dedicată, gratuită. Preferi transportul în comun? Magazinul e la doar 10 minute de mers pe jos de la metrou. Simplu, eficient și fără bătăi de cap!

De ce trebuie să mergi acum? Pentru că nu vei face doar cumpărături, ci vei trăi o experiență aparte și vei pleca de acolo nu doar cu ceva bun, ci și cu senzația că ai primit ceva ce așteptai de multă vreme. Nu mai pierde, deci, timpul și dă o fugă la FineStore Virtuții, un spațiu wow, cu prețuri corecte și o selecție de băuturi care te va surprinde în cel mai plăcut mod cu putință!