Acasa » Eveniment » Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF

Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF

Adrian A
18 nov. 2025, 10:34
Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
Sursa foto: Inquam Photos / Ștefan Constantin
Cuprins
  1. Gigi Becali, pus de ANAF să dea 1,4 milioane de euro
  2. Câți bani ar putea să ia ANAF de la Becali
  3. Care este situația financiară a FCSB 

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a fost anunțat de către ANAF că are de plătit suma de 1.400.000 de euro. Afaceristul spune că Fiscul are un soft idiot.

Gigi Becali, pus de ANAF să dea 1,4 milioane de euro

7 milioane de lei, adică 1,4 milioane de euro, ar fi fost suma cheltuită nejustificat de către FCSB în ultimii 5 ani. Gigi Becali susține că nu este nimic adevărat. Mai mult, chiar, este ferm convins că fostul celor de la ANAF este idiot și a dat eroare.

„Acum ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul. El spune că eu am profit, dar eu acum îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta.

La jucători este altceva. Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200 de mii și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”, se apără Gigi Becali în fața acuzațiilor celor de la ANAF.

Câți bani ar putea să ia ANAF de la Becali

Potrivit celor de la Fisc, suma nedeclarată de către Becali a dus la diminuarea impozitului pe profit încasat de stat. Iar dacă se confirmă că s-au cheltuit 7 milioane de lei, fără să poată fi justificați, restanța afaceristului la bugetul de stat ar fi de aproximativ 1,1 milioane de lei. Plus penalizări.

Care este situația financiară a FCSB 

Anul 2024 a fost unul excelent pentru gruparea roș-albastră. FCSB a raportat venituri de aproape 123,5 milioane lei, adică 25 de milioane de euro. Totodată, clubul a înregistrat un profit net de 17,7 milioane lei, cel mai mare din ultimii cinci ani.

Pe de altă parte, bilanțurile anterioare indică pierderi semnificative: 21 milioane lei în 2019, 28,9 milioane în 2020, 7,4 milioane în 2021 și 36 milioane în 2023. În total, pierderile cumulate din ultimii cinci ani depășesc 93 de milioane lei. În prezent, datoriile declarate ale clubului sunt de 63,15 milioane lei, în scădere față de 2023.

