Clubul patronat de Gigi Becali se află din nou în atenția autorităților fiscale. O analiză de risc efectuată de ANAF arată că FCSB prezintă un risc fiscal ridicat, iar o inspecție amplă urmează să fie declanșată. Suma vizată este una impresionantă și ar putea crește în urma verificărilor programate până la finalul anului.

Ce a descoperit ANAF în analiza de risc

Fotbal Club SA a fost identificat ca având un risc fiscal major, în urma unei analize efectuate cu ajutorul unui soft dezvoltat în colaborare cu administrația fiscală din Austria. „Conform analizei de risc prin metoda predictivă (soft realizat de către DGAMC în colaborare cu administrația fiscală din Austria), clubului FCSB i-a fost stabilit un risc fiscal ridicat, cu sume probabil datorate/ neachitate în valoare de 7.020.140 lei”, a declarat o sursă ANAF.

Clubul a primit o Notificare de conformare în luna martie, însă nu ar fi răspuns în termenul legal. Deocamdată, suma de șapte milioane de lei reprezintă doar o estimare. Valoarea finală urmează să fie stabilită după inspecția fiscală propriu-zisă.

Cum funcționează analiza de risc și ce urmează pentru FCSB

Analiza de risc este un instrument modern, prin care Fiscul identifică firmele cu potențiale nereguli financiare. Datele contabile, veniturile și cheltuielile declarate sunt procesate informatic. Pe baza acestor rezultate, inspectorii decid dacă urmează o verificare detaliată. „Va urma o inspecție fiscală, care va veni pe baza unui raport cu o sumă de plată. Anumite sume evidențiate în analiză nu par în regulă, deci există o probabilitate să urmeze o impunere după control”, au mai declarat surse din potrivit Fanatik.ro.

Controlul ar putea acoperi ultimii cinci ani de activitate economică, perioadă în care clubul a avut atât profituri record, cât și pierderi considerabile.

Care este situația financiară a FCSB înaintea controlului

Anul 2024 a fost unul excelent pentru gruparea roș-albastră. FCSB a raportat venituri de aproape 123,5 milioane lei, adică 25 de milioane de euro. Spre comparație, a avut o cifră de afaceri de doar 39 milioane lei. Totodată, clubul a înregistrat un profit net de 17,7 milioane lei, cel mai mare din ultimii cinci ani.

Pe de altă parte, bilanțurile anterioare indică pierderi semnificative: 21 milioane lei în 2019, 28,9 milioane în 2020, 7,4 milioane în 2021 și 36 milioane în 2023. În total, pierderile cumulate din ultimii cinci ani depășesc 93 de milioane lei. În prezent, datoriile declarate ale clubului sunt de 63,15 milioane lei, în scădere față de 2023.

Ce explică specialiștii despre analiza de risc fiscal

Sebastian Bodu, fost președinte ANAF, a explicat cum funcționează acest mecanism: „Analiza de risc se face la modul generic. Adică se identifică sectoarele care prezintă risc de neplată, de evaziune. Pe acele zone se efectuează această analiză. Acum depinde de cine este întreprinsă. Antifrauda are analiza lui de risc, inspecția fiscală are și ea analiza ei de risc.”

El a detaliat și cum se desfășoară procesul în practică: „În termenul de aviz, inspecția îți vine la ușă. Îți dă termen ca să-ți strângi documentele. În act îți spun ce fel de control e: e inspecție totală, e control parțial, e doar pe TVA sau doar pe impozitul pe profit.”

Fostul președinte ANAF a mai precizat: „Inspecția fiscală se finalizează cu un raport de inspecție fiscală care identifică toate elementele care au fost verificate și apoi se emite decizia de impunere. În urma verificării se poate descoperi fie că e nevoie de refacerea bazei de impozitare, fie poate fi cazul de amenzi. Ambele se comunică contribuabililor, care le pot ataca.”