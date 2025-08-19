B1 Inregistrari!
Ministrul Muncii anunță reforme în evaluarea dosarelor de handicap. Florin Manole promite că vor fi introduse criterii noi și controale mai dure împotriva fraudelor

Ministrul Muncii anunță reforme în evaluarea dosarelor de handicap. Florin Manole promite că vor fi introduse criterii noi și controale mai dure împotriva fraudelor

Răzvan Adrian
19 aug. 2025, 16:24
Ministrul Muncii anunță reforme în evaluarea dosarelor de handicap. Florin Manole promite că vor fi introduse criterii noi și controale mai dure împotriva fraudelor
Sursa foto: Captura B1 TV

Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat pe Facebook o reformă totală a sistemului de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap. Oficialul susține că noile reguli vor limita fraudele, vor proteja resursele publice și vor oferi sprijin pentru cei care trăiesc cu dezabilități.

 Cuprins:

  • Care sunt neregulile descoperite în sistem
  • Ce exemple de fraudă a dat Florin Manole
  • Care sunt noile criterii de evaluare

Care sunt neregulile descoperite în sistem

În mesajul său, Manole a atras atenția că de ani de zile mecanismul de evaluare a fost predispus la vulnerabilitățile abuzurilor. Unele persoane obținând ilegal certificate de handicap, în timp ce altele, cu probleme reale, au fost blocați de procesele birocratice.

„Există situații clare de abuzuri și fraude, persoane care au obținut grade de handicap fără să aibă nevoie, în timp ce alții, cu probleme reale, s-au lovit de birocrație și de evaluări inegale”, a declarat Florin Manole, potrivit Agerpres.

El a adăugat că aceste probleme au slăbit încrederea oamenilor în instituții și au afectat accesul la resursele pentru oamenii care trebuiau să beneficieze cu adevărat de acestea.

Ce exemple de fraudă a dat Florin Manole

Potrivit ministrului, în urma controalelor efectuate au ieșit la iveală nereguli foarte grave. Mai multe dosare au fost incomplete, cu o lipsă foarte mare a documentelor medicale, s-au folosit parafe false și chiar decizii nefondate de acte oficiale.

„Avem multe situații unde lipsesc cererile de evaluare complexă, documentele de identitate, referatele, scrisorile medicale. În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate”, a precizat ministrul, potrivit sursei citate.

În unele cazuri verificate, mai mult de jumătate din dosare nu aveau nici măcar documentele medicale, iar sute de persoane figurau doar informatic, fără a exista vreo dovadă despre un presupus handicap existent.

Care sunt noile criterii de evaluare

Florin Manole a declarat că în scurt timp se vor publica noile reguli și metodologii privind evaluarea dosarelor. Scopul acestor schimbări este de a asigura repartizarea resurselor în mod corect la persoanele care chiar sunt cu adevărat îndreptățite.

„Această reformă va fi doar despre cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate și care au nevoie de sprijin real și corect din partea statului”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, criteriile noi au scopul de a limita abuzurile din sistem, dar se preconizează și o reducere semnificativă a fraudelor, dar și o protecție mai bună a beneficiarilor corecți.

