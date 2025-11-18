Virusul pestei porcine e mult mai rezistent decât pare! Acesta poate rămâne activ chiar și doi ani în carnea ținută la .

DSV Arad lansează un avertisment ferm, pe fondul apariției a patru focare noi în ultimele luni. Autoritățile spun că situația arată cât de activ rămâne virusul și cât de atent trebuie gestionat fiecare caz.

Cum se complică situația în focarele recente

Unul dintre focare lovește direct în ferma celui mai mare crescător de porcine din vestul țării, unde se află aproape 6.000 de animale. Dintre acestea, 570 sunt deja infectate și vor fi sacrificate.

„Încercăm să separăm această fermă în două, să sacrificăm animalele doar în zona unde am diagnosticat pesta porcină africană”, a transmis Marcel Roșu, director DSV Arad.

Pericolul nu se limitează la primul focar. Dacă boala apare și în cealaltă parte a fermei, toate animalele trebuie sacrificate.

În plus, fiecare nouă confirmare declanșează zone de protecție și restricții severe pe zece kilometri, iar animalele infectate sunt sacrificate imediat. În satele din apropiere, teama și incertitudinea se simt tot mai puternic.

„E foarte grav să lucrezi un an de zile și la sfârșitul anului să nu-ți vezi rezultatul muncii. Nu poți să-l vinzi, adică să rămâi cu el în coteț”, a declarat o femeie, potrivit stirileprotv.ro.

De ce rămâne carnea infectată unul dintre cei mai mari factori de risc

poate supraviețui până la doi ani în carnea congelată. Sacrificarea animalelor bolnave fără consult veterinar accelerează răspândirea bolii.

„Atunci când oamenii constată că animalele sunt suferinde sau dau semne de boală, sunt în preajma sărbătorilor sau nu foarte departe, decid să le sacrifice fără să consulte medicul veterinar. Introduc carnea în congelator și, după cum bine știți, virusul rezistă la congelare doi ani de zile. Apoi scot carnea din congelator, consumă, distribuie, dau resturile animalelor și așa se perpetuează boala”, a mai precizat directorul DSV Arad.

România numără în prezent 365 de focare la porcii domestici, cel mai mare total din Uniunea Europeană.