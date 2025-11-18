B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate

România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate

Ana Beatrice
18 nov. 2025, 15:29
România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum se complică situația în focarele recente
  2. De ce rămâne carnea infectată unul dintre cei mai mari factori de risc

Virusul pestei porcine e mult mai rezistent decât pare! Acesta poate rămâne activ chiar și doi ani în carnea ținută la congelator.

DSV Arad lansează un avertisment ferm, pe fondul apariției a patru focare noi în ultimele luni. Autoritățile spun că situația arată cât de activ rămâne virusul și cât de atent trebuie gestionat fiecare caz.

Cum se complică situația în focarele recente

Unul dintre focare lovește direct în ferma celui mai mare crescător de porcine din vestul țării, unde se află aproape 6.000 de animale. Dintre acestea, 570 sunt deja infectate și vor fi sacrificate.

„Încercăm să separăm această fermă în două, să sacrificăm animalele doar în zona unde am diagnosticat pesta porcină africană”, a transmis Marcel Roșu, director DSV Arad.

Pericolul nu se limitează la primul focar. Dacă boala apare și în cealaltă parte a fermei, toate animalele trebuie sacrificate.

În plus, fiecare nouă confirmare declanșează zone de protecție și restricții severe pe zece kilometri, iar animalele infectate sunt sacrificate imediat. În satele din apropiere, teama și incertitudinea se simt tot mai puternic.

„E foarte grav să lucrezi un an de zile și la sfârșitul anului să nu-ți vezi rezultatul muncii. Nu poți să-l vinzi, adică să rămâi cu el în coteț”, a declarat o femeie, potrivit stirileprotv.ro.

De ce rămâne carnea infectată unul dintre cei mai mari factori de risc

Virusul pestei porcine poate supraviețui până la doi ani în carnea congelată. Sacrificarea animalelor bolnave fără consult veterinar accelerează răspândirea bolii.

„Atunci când oamenii constată că animalele sunt suferinde sau dau semne de boală, sunt în preajma sărbătorilor sau nu foarte departe, decid să le sacrifice fără să consulte medicul veterinar. Introduc carnea în congelator și, după cum bine știți, virusul rezistă la congelare doi ani de zile. Apoi scot carnea din congelator, consumă, distribuie, dau resturile animalelor și așa se perpetuează boala”, a mai precizat directorul DSV Arad.

România numără în prezent 365 de focare la porcii domestici, cel mai mare total din Uniunea Europeană.

Tags:
Citește și...
Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
Eveniment
Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
Eveniment
Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani
Eveniment
Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani
Un oraș italian interzice terasele din centrul istoric. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Un oraș italian interzice terasele din centrul istoric. Iată despre ce este vorba
112 devine mai eficient. Un singur dispecer răspunde, iar echipajele sunt trimise fără întârziere
Eveniment
112 devine mai eficient. Un singur dispecer răspunde, iar echipajele sunt trimise fără întârziere
Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
Eveniment
Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
Târgul de Crăciun din Craiova șochează vizitatorii! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru 3 mici și o porție de cartofi
Eveniment
Târgul de Crăciun din Craiova șochează vizitatorii! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru 3 mici și o porție de cartofi
Cum să transformi asigurarea de călătorie într-un aliat pentru vacanțe fără stres
Eveniment
Cum să transformi asigurarea de călătorie într-un aliat pentru vacanțe fără stres
Construcții Erbașu: „Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea”. Care este stadiul lucrărilor (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu: „Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea”. Care este stadiul lucrărilor (FOTO)
Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
Eveniment
Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
Ultima oră
16:33 - Alegerile pentru Primăria Capitalei se vor ține termen. Curtea de Apel a respins contestația pe decizia de organizare
16:27 - Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
16:24 - Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
16:10 - CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi
15:59 - Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș
Catalin Drula
15:57 - MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”
15:55 - Cătălin Drulă: Compania Municipală de Parking trebuie desființată
15:43 - Iar e scandal în Coaliție. Ceartă pe tăierea salariilor din Armată, Poliție, Sănătate și Educație (VIDEO)
15:41 - Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
15:20 - Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani