Forma în care au fost adoptate modificările la Legea camerelor de comerț este profund neconstituțională, spun reprezentanți ai structurilor de profil

International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry – Worldwide Headquarter consideră că forma în care au fost adoptate modificările la Legea camerelor de comerț din România este profund neconstituțională și va aduce atingere întregului circuit civil asigurat de mediul non-guvernamental de profil.

Organizația spune că se alătură astfel demersului contestatar al AmCham și al altor entități asociative (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană AHK; Camera de Comerț pentru Belgia, Luxemburg, România și Moldova; Camera de Comerț Elveția – România; Camera de Comerț Italiană pentru România; Asociația Oamenilor de Afaceri din România; Romanian Business Leaders; Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură în România; Camera de Comerț Româno-Olandeză; Consiliul Investitorilor Străini).

International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry – Worldwide Headquarter susține că subordonarea controlului activității entităților asociative de profil din România este inacceptabilă, neconstituțională și nu își găsește un corespondent în nicio țară civilizată și democratică care respectă dimensiunile statului de drept.

„În cadrul mediului asociativ de profil al unei țări există numeroase entități cu scop și profil asemănător cu cel al camerelor de comerț bilaterale, fapt care asigură dreptul la libera asociere, drept garantat constituțional în marea majoritate a Constituțiilor lumii, inclusiv în România. A poziționa o entitate non-guvernamentală (CCIR) care beneficiază de un cadru legislativ propriu, într-o poziție de supraordonare în raport cu alte entități ale mediului asociativ similar, este ilegal din punct de vedere constituțional și poate aduce prejudicii grave relațiilor economice bilaterale și nicidecum îmbunătățirea acestora”, se arată în comunicatul organizației.

„International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry WHQ își exprimă încrederea în înțelepciunea și priceperea înalților demnitari români, membri ai Camerei Deputaților din Parlamentul României, cărora le solicită, și prin această cale, acordarea unei atenții deosebite în schimbarea cadrului legal cameral în modul propus unilateral de către CCIR”, se mai arată în același comunicat.