„Avem nevoie de o coaliție a binelui între instituții, companii, ONG-uri și oameni implicați – o alianță reală care să reconstruiască comunități, să creeze locuri de muncă și să le ofere tinerilor motive să rămână aproape de rădăcini”, au transmis organizatorii în cadrul forumului.

Inițiativa „ACASĂ” – un model sustenabil pentru România autentică

În cadrul evenimentului, Profi a lansat inițiativa „ACASĂ” – un proiect de țară ce își propune să refacă legătura dintre oameni, comunitate și tradiție. Prin acest program, compania își propune să creeze un model de dezvoltare rurală bazat pe colaborare, respect și sustenabilitate.

„Am numit inițiativa noastră ACASĂ, pentru că nu vorbim doar despre clădiri sau drumuri. Acasă înseamnă comunitate, tradiție, viitor. Ne dorim sate care nu doar supraviețuiesc, ci înfloresc.” – Gabriela Sîrbu, directoare de sustenabilitate Profi.

Proiectul include un program pilot în Transilvania, într-o zonă rurală formată din mai multe sate care își unesc resursele pentru a testa soluții concrete în domeniile sănătății, educației, economiei locale și protejării mediului. Profi va sprijini înființarea unei fundații-catalizator care va coordona aceste inițiative și va oferi un model de bună practică pentru extinderea lor în alte regiuni.

Simbolul regalității și al unității naționale

Forumul de Bun și Bine a fost deschis de Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României, care a oferit Auspiciile Familiei Regale a României evenimentului. Într-un moment solemn, Mihai Spulber, CEO Profi, a primit brevetul oficial din partea Alteței Sale Regale.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala Unirii din Palatul Parlamentului – un loc emblematic pentru unitatea și identitatea românească. Atmosfera a fost completată de un decor inspirat din satul românesc tradițional, cu standuri pline de produse locale și demonstrații ale meșteșugarilor autentici.

Profi – lider în retail și în implicare comunitară

Pe lângă susținerea producătorilor locali prin Raftul cu Bunătăți Locale și platforma Via Profi, compania a prezentat și inițiativele ONG-urilor partenere, care acoperă domenii cheie: Cultură, Educație, Sănătate, Mediu, Sport, Inovație și Comunitate. Acestea reprezintă cei șapte piloni CSR pe care Profi își construiește strategia de sustenabilitate.

Prin inițiativa “ACASĂ”, Profi demonstrează că dezvoltarea rurală poate deveni o poveste de succes atunci când comunitatea este în centrul oricărui proiect. Satul românesc nu mai trebuie privit doar ca un simbol al trecutului, ci ca rădăcina viitorului.