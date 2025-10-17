B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)

Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)

B1.ro
17 oct. 2025, 17:12
Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
Cuprins
  1. Inițiativa „ACASĂ” – un model sustenabil pentru România autentică
  2. Simbolul regalității și al unității naționale
  3. Profi – lider în retail și în implicare comunitară
Profi lansează inițiativa “ACASĂ”. Palatul Parlamentului a găzduit în această săptămână cea de-a doua ediție a Forumului de Bun și Bine, organizat de Profi, un eveniment dedicat revitalizării satului românesc și creării unui proiect de țară pe termen lung, construit prin colaborare și implicare civică.
Forumul a pus accentul pe revitalizarea comunităților rurale și a adus la aceeași masă mici producători locali, autorități, ONG-uri și lideri din mediul de afaceri. Discuțiile s-au concentrat pe soluțiile prin care satul românesc își poate regăsi identitatea și forța economică, subliniind ideea că unitatea și viziunea comună pot schimba destinul comunităților rurale.

„Avem nevoie de o coaliție a binelui între instituții, companii, ONG-uri și oameni implicați – o alianță reală care să reconstruiască comunități, să creeze locuri de muncă și să le ofere tinerilor motive să rămână aproape de rădăcini”, au transmis organizatorii în cadrul forumului.

Inițiativa „ACASĂ” – un model sustenabil pentru România autentică

În cadrul evenimentului, Profi a lansat inițiativa „ACASĂ” – un proiect de țară ce își propune să refacă legătura dintre oameni, comunitate și tradiție. Prin acest program, compania își propune să creeze un model de dezvoltare rurală bazat pe colaborare, respect și sustenabilitate.

„Am numit inițiativa noastră ACASĂ, pentru că nu vorbim doar despre clădiri sau drumuri. Acasă înseamnă comunitate, tradiție, viitor. Ne dorim sate care nu doar supraviețuiesc, ci înfloresc.”Gabriela Sîrbu, directoare de sustenabilitate Profi.

Proiectul include un program pilot în Transilvania, într-o zonă rurală formată din mai multe sate care își unesc resursele pentru a testa soluții concrete în domeniile sănătății, educației, economiei locale și protejării mediului. Profi va sprijini înființarea unei fundații-catalizator care va coordona aceste inițiative și va oferi un model de bună practică pentru extinderea lor în alte regiuni.

Simbolul regalității și al unității naționale

Forumul de Bun și Bine a fost deschis de Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României, care a oferit Auspiciile Familiei Regale a României evenimentului. Într-un moment solemn, Mihai Spulber, CEO Profi, a primit brevetul oficial din partea Alteței Sale Regale.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala Unirii din Palatul Parlamentului – un loc emblematic pentru unitatea și identitatea românească. Atmosfera a fost completată de un decor inspirat din satul românesc tradițional, cu standuri pline de produse locale și demonstrații ale meșteșugarilor autentici.

Profi – lider în retail și în implicare comunitară

Pe lângă susținerea producătorilor locali prin Raftul cu Bunătăți Locale și platforma Via Profi, compania a prezentat și inițiativele ONG-urilor partenere, care acoperă domenii cheie: Cultură, Educație, Sănătate, Mediu, Sport, Inovație și Comunitate. Acestea reprezintă cei șapte piloni CSR pe care Profi își construiește strategia de sustenabilitate.

Prin inițiativa “ACASĂ”, Profi demonstrează că dezvoltarea rurală poate deveni o poveste de succes atunci când comunitatea este în centrul oricărui proiect. Satul românesc nu mai trebuie privit doar ca un simbol al trecutului, ci ca rădăcina viitorului.

Tags:
Citește și...
Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
Eveniment
Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
Eveniment
Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)
Eveniment
Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)
Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
Eveniment
Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
Eveniment
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
Eveniment
Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
Eveniment
Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
Primarii de sector, alături de oamenii care au rămas fără case, după explozia din Rahova. Ce au transmis edilii
Eveniment
Primarii de sector, alături de oamenii care au rămas fără case, după explozia din Rahova. Ce au transmis edilii
Explozia din Rahova, înregistrată seismologic. Două stații din București au detectat deflagrația puternică
Eveniment
Explozia din Rahova, înregistrată seismologic. Două stații din București au detectat deflagrația puternică
După tragedia din Rahova, Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze naturale în sectorul 3 al Capitalei. A fost depistată o defecțiune
Eveniment
După tragedia din Rahova, Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze naturale în sectorul 3 al Capitalei. A fost depistată o defecțiune
Ultima oră
17:28 - Ce se va întâmpla cu locatarii afectați de explozie? Stelian Bujduveanu a dat toate explicațiile: „Din estimarea Prefecturii, e vorba despre 400 – 500 de persoane”. Cum vor fi ajutate de Primăria Capitalei (VIDEO)
17:09 - Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
16:55 - Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
16:43 - Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)
16:38 - Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
16:35 - Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
16:17 - Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
15:58 - Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
15:56 - Primarii de sector, alături de oamenii care au rămas fără case, după explozia din Rahova. Ce au transmis edilii
15:56 - Explozia din Rahova, înregistrată seismologic. Două stații din București au detectat deflagrația puternică