Fost guvernator al Deltei despre scandalul Canalului Bâstroe: „Un studiu de impact ar fi închis subiectul pentru totdeauna”

În timp ce informațiile prezentate de partea ucraineană despre sunt incerte și contradictorii, un fost guvernator al Rezervației Delta Dunării vorbește despre impactul pe care l-ar putea avea asupra mediului adâncirea Canalului Bâstroe.

Practic, prin această solicitare, Ucraina dorește să adâncească de la 5 metri la 8 metri Canalul Chilia și de la 3,9 metri la 7 metri Canalul Bâstroe, pentru ca acestea să devină canale de legătură către Dunăre și Marea Neagră.

First time in independence 🇺🇦 draft of ⛴ passing through the Bystroe Canal increased from 3,9 to 6,5 m. It’s great opportunity to Danube river capacity and & ports export turnover. We keep on developing Danube port cluster with our European partners.

— Ministry of Infrastructure of Ukraine (@minfrastucture)