Fost IT-ist român, ajuns călugăr pe Muntele Athos, despre vindecarea sufletului: „Scânteia pornește de la deschiderea omului, adică să spună: ‘Doamne, dacă exiști, ajută-mă!’ Și Dumnezeu îl ajută”

Călugărul Teologos, fost IT-ist român, L-a găsit pe Dumnezeu pe Muntele Athos. Părintele spune că iadul poate fi în noi, rezultat al deciziei noastre de a ne depărta de forma în care ne-a creat Dumnezeu, iar raiul e, înainte de un loc, o stare de spirit pe care o putem percepe încă din lumea aceasta, dacă ne apropiem din nou de

„Sunt departe de lume, dar ancorat în ea, cunosc în permanență problemele și apăsările oamenilor, pentru că ei vin aici, cu poveștile și căutările lor, și vor un răspuns”, a spus Părintele Teologos, pentru

El a mai afirmat că a ajuns la Muntele Athos din mai multe cauze, „toate au ca rădăcină egoismul, autoîndumnezeirea, tendința de a deveni dumnezei fără Dumnezeu, și a devenit dumnezei prin noi înșine”.

Părintele Teologos: Asta e iadul, exiști într-un colț al minții tale în care generezi gânduri, gânduri, gânduri

„Omul, în loc să fie o supernovă duhovnicească, să explodeze de iubire în fața tuturor celorlalți, este gaură neagră. Adică absoarbe totul, tot, și nu mai dă nimic mai departe. Asta e marea dramă a mea”, a afirmat părintele.

El a definit astfel chinurile iadului: „Sunt concentrat pe cum să am mai mulți bani, pe cum să am mai multe plăceri trupești, pe cum să am mai multe putere trupească, da, inclusiv putere socială, adică să mă placă lumea, să mă aplaude și așa mai departe. Asta este iadul, exiști într-un colț al minții tale care generezi gânduri, gânduri, gânduri, gânduri, gânduri. Ești chircit, ești un punct, dar exiști și te chinui în veșnicie”.

Teologos a explicat apoi că biserica e un „spital pentru păcătoși”, al cărei scop e „vindecarea sufletului de egoism, de forme de ură”.

Dar ca omul să se vindece e nevoie de constanță, timp, curaj, răbdare, rugăciune: „Scânteia pornește de la deschiderea sa (n.r. a omului), de la saltul său, adică să spună: Doamne, dacă exiști, ajută-mă! Și Dumnezeu îl ajută, și atunci omul trebuie să fie sincer cu sine și să aibă acest mare, mare eroism să fii sincer cu sine și: da, am nevoie de ajutor”.

Părintele Teologos: Raiul este o stare, întâi de toate

„Asta e prima rugăciune. Prima rugăciune a unui ateu. „Doamne, dacă exiști, ajută-mă” și după aceea, într-adevăr, Dumnezeu se arată în viața lui și mare atenție că mântuirea, adică terapeutica sufletului, nu este așa că știi tu, ia tu pastilele astea și mai vedem noi după moarte.

Nu, omul începe să simtă prezența Lui iubitoare, a lui Dumnezeu, să simtă energia necreată a lui Dumnezeu, să simtă lumea de dincolo încă de aici, de pe pământ. Să simtă raiul încă de aici, de pe pământ. Am spus că raiul este o stare, întâi de toate. Este și un loc.

Dacă vreți, vorbim și despre loc, dar întâi de toate este o stare. Ei, și aceasta stare crește în om așa, ca și zorii, și crește încet, încet, încet”, a explicat călugărul Teologos, pentru Pro TV.

În timp, omul își dă seama că biserica și credința chiar și atunci nu mai face programul duhovnicesc de frica chinurilor, ci ca un firesc al vieții: „știi, bă, sunt interesat, funcționează. Vreau!”.

„Și după care, dacă continui, ajunge la un al treilea nivel, când nu mai e vorba de interesat, ci e vorba de însăși desfătarea unei bucurii imense, care are înăuntrul lui iubirea imensă”, a mai spus părintele.