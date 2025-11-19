Fostul director al Filarmonicii din Arad este din nou în centrul unui scandal. Dacă în urmă cu nouă ani, acesta scandaliza o țară întreagă prin filmulețul postat alături de iubita sa, în vacanța din Mauritius, acum, este acuzat că ar fi bătut un cuplu. Complice lui Alin Văcean a fost însuși fratele lui, Adrian Văcean, ambii fiind plasați în arest preventiv.

Cum și-au justificat Adrian și Alin Văcean ieșirea violentă

Alin și Adrian Văcean au intrat în cu zâmbetul pe buze. Ipoteza lor era simplă: nu au făcut nimic altceva decât să se apere de cuplul pe care l-au bătut.

De la ce a pornit conflictul în care este implicat fostul director al Filarmonicii din Arad

Incidentul s-a petrecut în parcarea unui centru comercial. Victimele, doi soți, erau pe trecerea de pietoni când cei doi frați, aflați într-o mașină, au început să le facă semne să se grăbească.

„A claxonat și a accelerat ca și cum au vrut să ne lovească și m-am oprit în mijlocul trecerii de pietoni”, a povestit Florin Moțiu, victimă, pentru Știrile ProTV.

Cei doi frați au coborât din mașină și au început să îi aplice lovituri bărbatului. Potrivit declarațiilor victimei, fratele șoferului „a coborât de pe locul pasagerului și prin spate m-a lovit și mi-a rupt piciorul”.

Soția, martoră la scena violentă, a încercat să aplaneze conflictul, dar s-a trezit că este și ea lovită. Mai mult, femeia îi acuză pe cei doi agresori de comportament sfidător. Incidentul violent ar fi fost tratat cu amuzament de către Adrian și Alin Văcean.

„Am primit o palmă de la celălalt de la volan. Nu le-a păsat, râdeau și s-au băgat în mașină și s-au dus. Bărbatul are nevoie acum de 50 de zile de îngrijiri medicale și nu poate merge la serviciu”, a declarat Mariana Moțiu, victimă.

Fostul director al Filarmonicii din Arad a făcut furori în Mauritius

Nu este prima dată când Alin Văcean face subiectul unui scandal. În 2016, pe când era director al , a publicat pe rețelele de socializare un filmuțel cu el și iubita lui, într-o piscină de pe insula Mauritius.

Angajații Filarmonicii s-au simțit sfidați de înregistrare. Tot în 2016, Alin Văcean a plecat de la conducerea instituției.