Acasa » Externe » Atac armat într-o sală de judecată din Albania. Un judecător a fost ucis, iar alte două persoane rănite

Selen Osmanoglu
07 oct. 2025, 09:14
Atac armat într-o sală de judecată din Albania. Un judecător a fost ucis, iar alte două persoane rănite
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Un mort, doi răniți
  3. „Un eveniment tragic”

Tragedie în Albania! Un bărbat a tras cu arma într-o sală de judecată din Tirana, capitala țării. În urma atacului, un judecător a fost ucis, iar alte două persoane au fost rănite.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat într-o sală de judecată din Tirana. Atacatorul a început să tragă cu arma și a ucis un judecător, pe Astrit Kalaja. Mai mult, două persoane, un tată și un fiu, au fost rănite.

După atacul armat, agresorul a fugit. Cu toate acestea, el a fost prins de polițiști imediat, conform The Guardian.

Un mort, doi răniți

Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a salva viața judecătorului împușcat. Acesta a murit în drum spre spital. Medicii au constatat decesul acestuia.

„Judecătorul a fost transportat de urgență la spital, dar a decedat pe drum”, se arată într-un comunicat al poliției.

Pe de altă parte, cei doi răniți, un tată și fiul său, au fost și ei împușcați și transportați la spital. Conform informațiilor apărute în presă, ei se află în stare stabilă, din fericire. Presa locală a mai precizat că procesul viza un litigiu legat de o proprietate.

„Un eveniment tragic”

Oficialii au reacționat la tot ce s-a întâmplat. Premierul Albaniei, Edi Rama, a numit incidentul „un eveniment tragic”.

De asemenea, el a cerut pedepse mai dure pentru infracțiunile comise cu arme de foc. Acesta a spus că astfel de fapte trebuie să primească „cea mai severă reacție legală împotriva agresorului”.

Președintele țării, Bajram Begaj, a condamnat și el împușcăturile care au dus la această tragedie. Într-o declarație, el a descris situația ca fiind „un atac teribil împotriva întregului sistem de justiție”.

Potrivit datelor furnizate de Centrul pentru Controlul Armelor Mici și Ușoare din Europa de Sud-Est și de Est, în Albania au avut loc 213 incidente cu arme de foc între ianuarie și iunie anul acesta.

