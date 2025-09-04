B1 Inregistrari!
Fructele și legumele conțin pesticide! Spălarea le reduce, dar nu le elimină complet. Specialiștii explică ce metode sunt mai eficiente

Fructele și legumele conțin pesticide! Spălarea le reduce, dar nu le elimină complet. Specialiștii explică ce metode sunt mai eficiente

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 20:38
Fructele și legumele conțin pesticide! Spălarea le reduce, dar nu le elimină complet. Specialiștii explică ce metode sunt mai eficiente
Sursa foto: Freepik.com

Spălarea fructelor și legumelor ajută la reducerea murdăriei, a germenilor și a pesticidelor rămase pe coajă, însă niciun procedeu nu garantează eliminarea completă a acestora, potrivit npic.

Cuprins:

  • De ce rămân pesticide pe fructe și legume
  • Cum se recomandă spălarea corectă
  • Limitele metodelor de curățare

De ce rămân pesticide pe fructe și legume

În timpul cultivării și transportului, fructele și legumele pot ajunge la consumatori cu urme de pământ, bacterii și reziduuri de pesticide.

Acestea sunt reglementate de mai multe agenții care stabilesc limitele acceptate pentru a asigura siguranța alimentară.

„Reziduurile trebuie să respecte reglementările în vigoare, iar agențiile lucrează pentru a asigura o ‘certitudine rezonabilă de lipsă de risc’ pentru sugari, copii și adulți care consumă mici cantități de pesticide din alimente”, conform sursei citate.

Cum se recomandă spălarea corectă

Experții spun că apa simplă este cea mai eficientă metodă de reducere a pesticidelor, iar folosirea săpunului, detergentului sau soluțiilor comerciale nu aduce beneficii suplimentare.

Specialiștii recomandă câteva măsuri practice:

„Este important să consumăm o varietate de fructe și legume pentru o dietă sănătoasă. Spălarea acestora reduce expunerea la pesticide, chiar și atunci când nu intenționăm să mâncăm coaja”, conform npic.

  • Se recomandă spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun înainte și după manipularea fructelor și legumelor.
  • Ținerea produselor sub jet de apă și frecarea lor este mai eficientă decât simpla cufundare în apă.
  • Legumele tari, precum cartofii sau pepenii, pot fi curățate cu o perie specială, pentru a elimina mai bine reziduurile.
  • Fructele moi, precum strugurii, se freacă ușor sub jet de apă, iar fructele fragile, cum sunt fructele de pădure, se clătesc într-o strecurătoare, rotind ușor recipientul.
  • Frunzele exterioare ale salatei sau verzei trebuie îndepărtate, iar fructele și legumele care pot fi curățate de coajă, precum piersicile sau merele, pot fi decojite.

Limitele metodelor de curățare

Chiar și după ce aplici aceste recomandări, nu există o metodă 100% eficientă pentru a elimina pesticidele. Încălzirea alimentelor poate ajuta la reducerea reziduurilor, dar în același timp poate scădea și conținutul nutritiv.

Tags:
