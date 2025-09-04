Spălarea fructelor și legumelor ajută la reducerea murdăriei, a germenilor și a pesticidelor rămase pe coajă, însă niciun procedeu nu garantează eliminarea completă a acestora, potrivit npic.
În timpul cultivării și transportului, fructele și legumele pot ajunge la consumatori cu urme de pământ, bacterii și reziduuri de pesticide.
Acestea sunt reglementate de mai multe agenții care stabilesc limitele acceptate pentru a asigura siguranța alimentară.
„Reziduurile trebuie să respecte reglementările în vigoare, iar agențiile lucrează pentru a asigura o ‘certitudine rezonabilă de lipsă de risc’ pentru sugari, copii și adulți care consumă mici cantități de pesticide din alimente”, conform sursei citate.
Experții spun că apa simplă este cea mai eficientă metodă de reducere a pesticidelor, iar folosirea săpunului, detergentului sau soluțiilor comerciale nu aduce beneficii suplimentare.
Specialiștii recomandă câteva măsuri practice:
„Este important să consumăm o varietate de fructe și legume pentru o dietă sănătoasă. Spălarea acestora reduce expunerea la pesticide, chiar și atunci când nu intenționăm să mâncăm coaja”, conform npic.
Chiar și după ce aplici aceste recomandări, nu există o metodă 100% eficientă pentru a elimina pesticidele. Încălzirea alimentelor poate ajuta la reducerea reziduurilor, dar în același timp poate scădea și conținutul nutritiv.