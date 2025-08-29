B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Nivelul de compensare a medicamentelor rămâne sub control. CNAS respinge scenariile privind costuri suplimentare ale medicamentelor

Răzvan Adrian
29 aug. 2025, 18:26
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis un comunicat prin care respinge informațiile vehiculate prin spațiul public, conform cărora pacienții ar urma să plătească sume în plus de 500-600 de lei pe lună pe medicamentele compensate.

Instituția a declarat că astfel de informații sunt false și creează doar panică.

Cuprins:

  • Câte medicamente vor avea un nivel de compensare modificat
  • CNAS: „Nu vor exista taxe suplimentare”

Câte medicamente vor avea un nivel de compensare modificat

Potrivit comunicatului, citat de Agerpres, în urma unei evaluări realizate de ANMDMR, pe baza unui memorandum aprobat de Guvern în 2023, doar 13 medicamente vor avea un nivel de compensare modificat. Măsura dorește să eficientizeze folosirea fondurilor din sănătate și vrea să ofere pacienților un număr mai mare de tratamente din cadrul aceluiași buget.

Din lista evaluată de ANMDMR, nouă medicamente vor trece de 20%, printre acestea se numără Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Rosuvastatinum sau Atorvastatinum, iar alte patru vor fi compensate la 50%, acestea fiind: Omeprazolum sau combinații pe bază de Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

CNAS a precizat că, în medie, contribuția personală a pacienților va crește cu aproximativ 9 lei pe cutie pentru aceste produse. Totodată, copiii și tinerii până în 26 de ani care studiază fără venituri, gravidele și beneficiarii legii vor continua să beneficieze de compensare totală, iar pensionarii incluși în programele speciale vor păstra procentul de 90%.

CNAS: „Nu vor exista taxe suplimentare”

Instituția amintește că pacienții nu vor fi împovărați cu costuri enorme, iar mecanismul actual de compensare va rămâne unul echilibrat. Informațiile vehiculate în spațiul public care anunță creșteri de câteva sute de lei sunt nefondate și nu reflectă realitatea.

