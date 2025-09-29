B1 Inregistrari!
Fructul minune care protejează sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Care sunt efectele sale reale

Fructul minune care protejează sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Care sunt efectele sale reale

Iulia Petcu
29 sept. 2025, 22:44
Fructul minune care protejează sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Care sunt efectele sale reale
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum influențează afinele sănătatea creierului
  2. Cine poate beneficia de consumul de afine

Afinele, considerate „aurul negru” al fructelor, câștigă tot mai multă atenție datorită efectelor lor benefice asupra sănătății creierului și a memoriei. Consumul zilnic al unei cantități mici poate aduce îmbunătățiri semnificative funcțiilor cognitive, susțin studiile recente. Specialiștii recomandă integrarea afinelor în alimentația zilnică pentru a profita de proprietățile lor antioxidante și antiinflamatorii.

Cum influențează afinele sănătatea creierului

Afinele sunt bogate în antocianine, compuși vegetali care le dau culoarea intensă și le conferă proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Cercetările arată că acești compuși pot reduce inflamația și stresul oxidativ, doi factori cheie în declinul cognitiv. În plus, antocianinele susțin sănătatea vaselor sanguine și mențin stabil nivelul glicemiei, contribuind la o funcționare optimă a creierului.

Potrivit unui studiu desfășurat pe o perioadă de 12 săptămâni, participanții care au consumat zilnic pulbere de afine sălbatice echivalentul a 178 de grame de fructe întregi au prezentat îmbunătățiri semnificative ale memoriei, atenției și vitezei de reacție. De asemenea, a fost observată o reducere a tensiunii arteriale, ceea ce sugerează beneficii și pentru sănătatea cardiovasculară, scrie Adevărul.ro.

Cine poate beneficia de consumul de afine

Efectele afinelor nu sunt limitate doar la persoanele în vârstă. La University of North Carolina, studiul pe persoanele cu declin cognitiv ușor a demonstrat că adulții între 70 și 74 de ani care au consumat zilnic pulbere de afine sălbatice au înregistrat o procesare mai rapidă a informațiilor. În plus, cercetările recente indică îmbunătățiri ale memoriei și vitezei de reacție și la adulții tineri. Chiar și copiii între 7 și 10 ani au prezentat o creștere de 9% a vitezei de reacție și performanțe mai bune ale memoriei executive după consumul de băuturi cu afine, potrivit unui studiu publicat în European Journal of Nutrition.

Specialiștii recomandă consumul zilnic a aproximativ 150 de grame de afine proaspete sau congelate, echivalentul unei căni. Acestea pot fi adăugate în iaurt, cereale, smoothie-uri sau consumate ca gustare între mese. Integrate constant în alimentație, afinele pot susține sănătatea creierului, pot îmbunătăți memoria și capacitatea de concentrare, dar și menține echilibrul metabolic al organismului.

