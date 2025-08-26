B1 Inregistrari!
Sucul de sfeclă și efectele asupra tensiunii arteriale. Studiile arată beneficii impresionante

Sucul de sfeclă și efectele asupra tensiunii arteriale. Studiile arată beneficii impresionante

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 20:38
Sucul de sfeclă și efectele asupra tensiunii arteriale. Studiile arată beneficii impresionante
Sursa foto: Freepik

Sucul de sfeclă poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, conform mai multor studii medicale.

Cercetările indică faptul că acest suc afectează nivelul de oxid nitric din corp, având un impact pozitiv asupra sănătății inimii.

Cuprins:

  • De ce este sucul de sfeclă benefic pentru inimă
  • Cât suc de sfeclă ar trebui consumat zilnic
  • Care sunt riscurile consumului de sfeclă

De ce este sucul de sfeclă benefic pentru inimă

Sfecla roșie este un aliment plin de electroliți, antioxidanți și substanțe esențiale pentru sănătatea creierului și a sistemului cardiovascular.

Consumul de suc de sfeclă crește cantitatea de nitrați din sânge, ceea ce stimulează producția de oxid nitric.

Acesta are un efect de relaxare asupra vaselor de sânge, ajutând la dilatarea lor și contribuind la scăderea tensiunii arteriale.

„Un medic poate recomanda consumul de suc de sfeclă pentru a ajuta la gestionarea hipertensiunii arteriale”, conform Medical News Today.

Un studiu din 2017 a arătat că un consum constant de suc de sfeclă a dus la o reducere medie a tensiunii sistolice cu 3,55 mm Hg și a celei diastolice cu 1,32 mm Hg, atât la persoanele cu hipertensiune, cât și la cele sănătoase.

Această scădere are un impact semnificativ asupra diminuării riscului de accident vascular cerebral sau alte complicații cardiovasculare, informează sursa citată.

Cât suc de sfeclă ar trebui consumat zilnic

O meta-analiză din 2022 a studiat mai multe cercetări în care participanții au băut între 70 ml și 250 ml de suc de sfeclă pe zi, timp de câteva săptămâni. Rezultatele au arătat că cele mai bune efecte asupra tensiunii arteriale au fost observate la un consum zilnic de 250 ml.

Un alt studiu din 2008 a arătat că efectul de reducere a tensiunii apare la aproximativ trei ore după consum. Totuși, pentru a obține beneficii des, se recomandă ca sucul să fie consumat zilnic timp de cel puțin 60 de zile.

„Cercetările sugerează că consumul zilnic de suc de sfeclă timp de cel puțin 60 de zile oferă cele mai multe beneficii, ajutând semnificativ la îmbunătățirea hipertensiunii”, conform sursei citate.

Care sunt riscurile consumului de sfeclă

Deși sucul de sfeclă are efecte benefice, nu poate înlocui medicamentele prescrise pentru hipertensiune. Este recomandat să consulți un medic înainte de a schimba tratamentul.

Consumul excesiv poate schimba culoarea urinei și a scaunului, iar datorită conținutului mare de oxalați, persoanele predispuse pot avea un risc mai mare de a dezvolta pietre la rinichi.

Un raport științific din 2021 a subliniat că nivelurile ridicate de nitrați pot crește riscul de cancer, deoarece aceștia pot genera compuși carcinogeni în timpul digestiei. Totuși, antioxidanții din sfeclă oferă protecție, diminuând riscul de apariție a tumorilor.

