Un funcționar dintr-o instituție publică a fost reţinut, pentru 24 de ore, într-un dosar penal cu un prejudiciu în valoare de 7 milioane de lei. Investigatorii l-au acuzat că ar fi divulgat informații secrete.

De ce a fost reținut funcționarul

Ce acuzații au mai formulat anchetatorii

a fost reținut după percheziții făcute, de poliţiştii Direcţiei Economice a IGPR, la sediul unei instituţii publice din Sectorul 3 şi la domiciliul unei persoane. vizează fapte conexe infracţiunii principale, pentru care sunt acuzați doi notari publici. Este vorba despre o anchetă cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei.

„În urma activităţilor desfăşurate, la datele de 21 august şi 3 iulie, de către poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din (IGPR), sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, joi, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi medii de stocare a datelor, relevante pentru cauza penală”, a informat IGPR într-un comunicat.

Din probele obținute, în cadrul anchetei, funcţionarul public a fost reținut pentru infracţiunea de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice. Conform sursei citate, în perioada 25 noiembrie – 18 decembrie 2024, el ar fi transmis unui notar public documente conţinând corespondenţă interinstituţională şi internă care nu era destinată publicităţii.

Astfel, susțin autoritățile au fost afectate interesele legitime a două instituţii publice.

Totodată, mai spus anchetatorii, funcționarul ar fi compromis şi interesele justiţiei. Astfel, pe 19 martie şi 13 mai el ar fi divulgat, prin intermediul unei aplicaţii mobile, informaţii confidenţiale privind timpul, modul şi mijloacele de administrare a unor probe cu informaţii fiscale. Aceste informații au fost solicitate de organele judiciare, iar faptele funcționarului au fost de natură să îngreuneze urmărirea penală.

O altă acuzaţie formulată vizează omisiunea sesizării, în formă continuată (39 de acte materiale). Astfel, în perioada 25 iulie 2022 – 17 februarie 2025, deşi ar fi luat cunoştinţă de săvârşirea unor fapte repetate prevăzute de legea penală, nu ar fi sesizat organele de urmărire penală cu privire la activitatea infracţională presupus comisă de către un notar public.

„Faptele cercetate sunt conexe infracţiunii principale reţinute în acelaşi dosar, presupus săvârşite de către cei doi notari publici asociaţi în cadrul unui cabinet notarial, din municipiul Bucureşti, care, în perioada 25 iulie 2022 – 26 mai 2025, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ar fi încasat şi nu ar fi achitat, în termenul legal, impozitele datorate pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi obligaţii fiscale compuse din impozitul pe venituri din salarii, contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), cauzând un prejudiciu total estimat la 7.131.257 de lei”, se arată în comunicat.