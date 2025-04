Gabi Tamaș și Dan Alexa se întorc cu premiul Asia Express. Ce sume au câștigat

Gabriel Tamaș și Dan Alexa sunt câștigătorii show-ul de la Antena 1. Chiar dacă cei doi fac parte din două cluburi de fotbal, au acceptat să se aventureze pe „Drumul Eroilor”, unde au parcurs trei țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Câți bani au câștigat

Emisiunea va fi difuzată abia în toamnă, dar deja s-au aflat câștigătorii. Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt câștigătorii marelui premiu după ce au concurat în finală cu actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Fotbaliștii au câștigat suma de 56.500 de euro, conform

Cei doi au primit câte 24.000 de euro. Pentru fiecare săptămână în care au rezistat au primit câte 2.500 de euro, sumă la care se adaugă premiul de 30.000 de euro pe care îl împart.

Fotbaliști pe „Drumul Eroilor”

Chiar dacă amândoi sunt implicați în proiecte legate de fotbal, au acceptat să facă parte din aventură. Gabriel Tamaș este directorul sportiv al Concordiei Chiajna, iar Dan Alexa este antrenorul principal al celor de la CS Tunari.

„De ce am ales Asia Express? Bună întrebare . Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să încerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineinteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo… Emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”, a spus Gabriel Tamaș, după acceptarea aventurii

„Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de confort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”, a declarat Dan Alexa, după ce a confirmat că va participa la Asia Express.

Surse spun că cei doi se vor întoarce joi acasă, în România.