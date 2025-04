Gabriel Oprea: “Prețuire și respect pentru jandarmii români”

Gabriel Oprea, președintele UMPMV, miercuri un mesaj cu ocazia Zilei Jandarmeriei, în care a subliniat faptul că întărirea instituțiilor care asigură ordinea publică și siguranța națională conduce la creșterea siguranței cetățenilor:

“În data de 3 aprilie sarbatorim Ziua Jandarmeriei, o institutie cu rol esenţial, de-a lungul timpului, în consolidarea statului român. Jandarmeria Română este o structură modernă, capabilă să asigure românilor exercitarea cu bună credință a drepturilor și libertăților fundamentale. Respectarea acestui principiu constituțional reprezintă regula de bază a democrației. Astazi trebuie sa subliniem implicarea Jandarmeriei Române in misiunile internaționale și prezența activă în cadrul unor organisme ce reunesc instituții similare europene, ca repere al cooperării în cadrul misiunilor desfășurate sub egida OSCE, NATO și a Uniunii Europene.

Un stat puternic înseamnă cetățeni respectați și protejați. Întărirea instituțiilor care asigură ordinea publică și siguranța națională conduce la creșterea siguranței cetățenilor. Trebuie investit permanent în pregătirea oamenilor din aceste instituții, trebuie investit în dotări, pentru ca ei să își facă datoria cu succes.

Am spus întotdeauna, am și acționat ca atare, în timpul mandatelor de ministru al afacerilor interne, ministru al apărării naționale sau vicepremier pentru securitate națională: acești profesioniști trebuie să aibă drepturile la zi, trebuie să aibă venituri pe măsura complexității muncii lor, trebuie să fie sprijiniți de către stat. Am inițiat Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat și am susținut-o în Parlament chiar din poziția de premier interimar, o lege care a fost adoptată fără niciun vot împotrivă și a fost promulgată de președinte. Am susținut, am acționat și continuăm să susținem, prin Uniunea Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, la modul concret, măsurile care sprijină jandarmii și polițiștii în activitatea lor directă cu cetățenii. Astfel de măsuri le întăresc autoritatea și le oferă încredere.

În actualul context regional complicat, cu război la graniță, România are avantajul unei structuri militarizate eficiente care contribuie esențial la securitatea internă. Jandarmeria Română contribuie, de asemenea, la întărirea statutului țării noastre de furnizor de stabilitate în regiune și în Europa.

Astazi, transmitem cele mai frumoase gânduri de prețuire și respect profesioniștilor care apără legea și demnitatea românilor, contribuind la creșterea climatului de ordine și siguranță publică. De ziua lor, îi felicit pe acești oameni neînfricați si le mulțumesc, în numele Uniunii Militarilor si Polițiștilor “Mihai Viteazul” pentru modul în care își fac datoria față de țară. La multi ani!”.