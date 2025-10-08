B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu

Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu

Selen Osmanoglu
08 oct. 2025, 13:16
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce spune studiul
  2. Mijloace de comunicare
  3. Ce sfaturi cere generația Z de la bunici
  4. A duce istoria mai departe

Tinerii din generația Z își sună bunicii pentru a le cere diferite sfaturi. Un studiu a arătat ce vor să știe aceștia de la cei mai în vârstă.

Ce spune studiul

Cercetarea a constatat că mai mult de jumătate dintre tineri se bazează pe bunici pentru îndrumare de mai multe ori pe lună.

Tinerii pun întrebări legate de subiecte precum îngrijirea plantelor, tricotat și prepararea supei de casă. Nu sunt excluse nici sfaturile de viață mai profunde, inclusiv îndrumarea în relație.

Mijloace de comunicare

Sondajul efectuat pe 1.000 de adulți a arătat că mai mult de jumătate comunică în mod regulat cu bunicii lor prin intermediul mobilului, folosind platforme precum WhatsApp sau FaceTime, conform Mirror.

De asemenea, 78% au spus că tehnologia i-a ajutat să mențină o relație mai strânsă cu bunicii lor.

80% dintre respondenți mărturisesc că bunicii lor au apelat la ei pentru asistență tehnică și sfaturi, de la utilizarea rețelelor sociale la servicii bancare online sau efectuarea unui apel video.

Mai mult, două treimi cred că generația mai în vârstă este mai pricepută la tehnologie decât se crede și că de fapt îi ajută pe bunicii lor să se simtă mai incluși în viața lor.

Ce sfaturi cere generația Z de la bunici

  • Cum să gătești o rețetă de familie
  • Cum să grădinăriți sau să vă cultivați propria mâncare
  • Sfaturi despre prietenii
  • Cum se tricotează
  • Cum să plantezi și să îngrijești plantele de apartament
  • Cum se face supă de casă
  • Cum să trăiești o viață plină de sens
  • Sfaturi de carieră
  • Ajutor general de bricolaj
  • Sfaturi romantice/amoroase
  • Cum să coaseți pe un buton
  • Cum să bugetezi/să economisești bani
  • Cum să coaceți pâinea de la zero
  • Cum să investești sau să economisești pentru pensie
  • Cum să păstrezi o perspectivă pozitivă
  • Cum se face un burete Victoria
  • Cum să faci o primă impresie bună
  • Cum să așezi o masă formală
  • Cum să utilizați tehnologia mai veche, cum ar fi un player de discuri sau o cameră foto
  • Cum să călcați corect o cămașă

A duce istoria mai departe

Studiul a fost comandat de Three și programul său de formare a competențelor digitale, Three Discovery.

„Bunicii ne amintesc că conexiunea este la fel de importantă ca informația și că ascultarea poveștilor lor este o modalitate de a duce istoria mai departe”, a spus un purtător de cuvânt al Three.

„Suntem mândri să-i sprijinim să-și dezvolte abilitățile digitale, astfel încât să ne putem asigura că vocile lor continuă să ghideze generațiile viitoare”, a adăugat.

Tags:
Citește și...
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Eveniment
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Bucureștenii pot apela gratuit un număr de telefon, în caz că se confruntă cu probleme din cauza condițiilor meteo! Ce a anunțat Primăria Capitalei
Eveniment
Bucureștenii pot apela gratuit un număr de telefon, în caz că se confruntă cu probleme din cauza condițiilor meteo! Ce a anunțat Primăria Capitalei
De ce modul în care folosim tehnologia ne epuizează? Iată ce spune un specialist
Eveniment
De ce modul în care folosim tehnologia ne epuizează? Iată ce spune un specialist
Școli închise în județele cu cod roșu de ploi. Daniel David: Cine nu face orele nici online miercuri le va recupera cu siguranță în săptămânile următoare (VIDEO)
Eveniment
Școli închise în județele cu cod roșu de ploi. Daniel David: Cine nu face orele nici online miercuri le va recupera cu siguranță în săptămânile următoare (VIDEO)
Un orfan cu o boală renală gravă a primit șansa la o viață normală, după ce familia copilului mort într-un accident de trotinetă a acceptat transplantul de rinichi
Eveniment
Un orfan cu o boală renală gravă a primit șansa la o viață normală, după ce familia copilului mort într-un accident de trotinetă a acceptat transplantul de rinichi
De ce ai nevoie pentru a prepara propriul detergent pentru mașina de spălat vase. Este natural și are multiple beneficii
Eveniment
De ce ai nevoie pentru a prepara propriul detergent pentru mașina de spălat vase. Este natural și are multiple beneficii
De ce jumătate din ziua de muncă pare o pierdere de timp și te epuizează? Iată ce spune un studiu
Eveniment
De ce jumătate din ziua de muncă pare o pierdere de timp și te epuizează? Iată ce spune un studiu
A început Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii care participă la eveniment
Eveniment
A început Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii care participă la eveniment
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
Eveniment
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
Economic
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
Ultima oră
13:10 - Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
12:57 - Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
12:49 - Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
12:33 - Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
12:32 - Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
12:11 - Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
12:03 - Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
12:00 - CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
11:48 - Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
11:34 - Steven Gerrard, replici acide la adresa foștilor colegi de la naționala Angliei: „Niște ratați egoiști”