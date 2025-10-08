din generația Z își sună bunicii pentru a le cere diferite sfaturi. Un studiu a arătat ce vor să știe aceștia de la cei mai în vârstă.

Ce spune studiul

Cercetarea a constatat că mai mult de jumătate dintre tineri se bazează pe bunici pentru îndrumare de mai multe ori pe lună.

Tinerii pun întrebări legate de subiecte precum îngrijirea plantelor, tricotat și prepararea supei de casă. Nu sunt excluse nici sfaturile de viață mai profunde, inclusiv îndrumarea în relație.

Mijloace de comunicare

Sondajul efectuat pe 1.000 de adulți a arătat că mai mult de jumătate comunică în mod regulat cu bunicii lor prin intermediul mobilului, folosind platforme precum WhatsApp sau FaceTime, conform .

De asemenea, 78% au spus că tehnologia i-a ajutat să mențină o relație mai strânsă cu bunicii lor.

80% dintre respondenți mărturisesc că bunicii lor au apelat la ei pentru asistență tehnică și sfaturi, de la utilizarea rețelelor sociale la servicii bancare online sau efectuarea unui apel video.

Mai mult, două treimi cred că generația mai în vârstă este mai pricepută la tehnologie decât se crede și că de fapt îi ajută pe bunicii lor să se simtă mai incluși în viața lor.

Ce sfaturi cere generația Z de la bunici

Cum să gătești o rețetă de familie

Cum să grădinăriți sau să vă cultivați propria mâncare

Sfaturi despre prietenii

Cum se tricotează

Cum să plantezi și să îngrijești plantele de apartament

Cum se face supă de casă

Cum să trăiești o viață plină de sens

Sfaturi de carieră

Ajutor general de bricolaj

Sfaturi romantice/amoroase

Cum să coaseți pe un buton

Cum să bugetezi/să economisești bani

Cum să coaceți pâinea de la zero

Cum să investești sau să economisești pentru pensie

Cum să păstrezi o perspectivă pozitivă

Cum se face un burete Victoria

Cum să faci o primă impresie bună

Cum să așezi o masă formală

Cum să utilizați tehnologia mai veche, cum ar fi un player de discuri sau o cameră foto

Cum să călcați corect o cămașă

A duce istoria mai departe

Studiul a fost comandat de Three și programul său de formare a competențelor digitale, Three Discovery.

„Bunicii ne amintesc că conexiunea este la fel de importantă ca informația și că ascultarea poveștilor lor este o modalitate de a duce istoria mai departe”, a spus un purtător de cuvânt al Three.

„Suntem mândri să-i sprijinim să-și dezvolte abilitățile digitale, astfel încât să ne putem asigura că vocile lor continuă să ghideze generațiile viitoare”, a adăugat.