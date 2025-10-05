Tinere reținute pentru furt, după ce au sustras mai multe haine dintr-un magazin din București. Ele le-au și bătut pe angajatele magazinului care au încercat să recupereze marfa.

Cum au fost prinse tinerele hoațe

Cele două femei au 21, respectiv 25 de ani. Ele au fost reținute sâmbătă, pentru 24 de ore, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de , lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Tinerele urmează să fie prezentate magistraților cu propuneri legale.

Sâmbătă, agenții Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel la 112, de către paznicii unui punct de lucru că mai multe persoane ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un spațiu comercial din Sectorul 2. Ar fi vorba despre Veranda Mall.

Polițiștii s-au deplasat rapid la fața locului și nu a durat mult până când au depistat în zonă trei femei, cu vârste de 21, 25, respectiv 51 de ani, pe care le-au dus la secție pentru audieri.

Cum ar fi săvârșit femeile furtul din magazin

„În timp ce se aflau în incinta unui spaţiu comercial din Sectorul 2, două femei ar fi sustras mai multe articole vestimentare, cauzând un prejudiciu de peste 750 de lei”, se arată într-un comunicat al

La plecare, hoațele au fost oprite de două angajate ale magazinului, care au încercat să recupereze furate.

„Totodată, în momentul în care cele două femei ar fi părăsit incinta magazinului, ar fi fost întâmpinate de către două angajate ale societăţii comerciale, prezente acolo pentru a recupera bunurile. În acest context, cele două bănuite le-ar fi agresat fizic pe cele două angajate, prin aceea că le-ar fi prins de păr şi le-ar fi lovit cu pumnii şi picioarele în diferite zone ale corpului, fiind sprijinite şi de către o altă femeie, în vârstă de 51 de ani”, se mai arată în comunicatul oficial.

Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Secției 8 din Capitală, sub coordonarea unui procuror.