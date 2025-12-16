B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România

Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România

Selen Osmanoglu
16 dec. 2025, 10:34
Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
Foto: Pixabey
Cuprins
  1. Un teritoriu rar cu condiții extreme concentrate
  2. Microorganismele care rescriu regulile supraviețuirii
  3. Viața extremă din Ținutul Buzăului, model pentru studiul altor planete
  4. Geoparcul Ținutul Buzăului, recunoscut internațional
  5. Vulcanii Noroioși, atracție turistică și laborator natural

Geoparcul Ținutul Buzăului devine un laborator natural unic pe Pământ. Cercetători americani studiază microorganisme capabile să supraviețuiască în medii extreme, cu emisii de metan, izvoare sulfuroase și ecosisteme cu salinitate ridicată. Rezultatele studiului pot influența cercetarea climei și viața extraterestră.

Un teritoriu rar cu condiții extreme concentrate

Ținutul Buzăului se remarcă printr-o diversitate naturală extraordinară, concentrând la distanțe foarte mici vulcani noroioși, izvoare sulfuroase și petrolifere, ape sărate și ecosisteme cu salinitate ridicată, scrie Click.

Cercetătorii de la universitățile din Wisconsin și Colorado, împreună cu un fotograf documentarist, fac parte din proiectul Two Frontiers, care urmărește studiul microorganismelor ce supraviețuiesc în medii considerate neprielnice vieții. Zonele vizate includ Vulcanii Noroioși, Valea Slănicului și arealele din jurul localității Colți.

Microorganismele care rescriu regulile supraviețuirii

Braden Tierney, microbiolog și director al proiectului, explică importanța locului: „Puține locuri de pe Pământ oferă o diversitate a mediului natural atât de mare precum Geoparcul Ținutul Buzăului. Sunt convins că aceste situri ascund forme de viață microbiană unice și fascinante.”

Cercetătorii prelevează probe din sol, apă și nămol pentru a înțelege cum microbii reușesc să supraviețuiască la temperaturi ridicate, toxicitate, presiune sau lipsa oxigenului.

Viața extremă din Ținutul Buzăului, model pentru studiul altor planete

Proiectul Two Frontiers are două direcții principale:

  • Studiul gazelor cu efect de seră: microbii care pot capta metanul și dioxidul de carbon, influențând direct schimbările climatice.
  • Posibilitatea vieții extraterestre: testarea ipotezei că organismele pot supraviețui în medii similare celor de pe alte planete.

Tierney subliniază că microbii transformă mediul pentru a supraviețui, folosind compuși considerați toxici sau inutilizabili pentru majoritatea formelor de viață.

Geoparcul Ținutul Buzăului, recunoscut internațional

Managerul geoparcului, Răzvan-Gabriel Popa, afirmă că proiectul confirmă valoarea internațională a zonei: „Avem tot mai mulți cercetători care vin aici pentru că mediul natural oferă condiții rare, extrem de relevante pentru cercetarea internațională.”

Statutul UNESCO, obținut în 2022, atestă importanța naturală, culturală și științifică a regiunii.

Vulcanii Noroioși, atracție turistică și laborator natural

Vulcanii Noroioși sunt vizitați anual de peste 50.000 de turiști din România și străinătate. În același timp, zona devine un laborator în aer liber, unde cercetătorii studiază biodiversitatea extremă și posibilitățile adaptative ale vieții microbiene.

