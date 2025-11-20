Jurnalistul George Buhnici urmărește cu mare atenție evoluțiile din dosarul Jeffrey Epstein, anticipând dezvăluiri ce ar putea provoca efecte majore, inclusiv destituiri importante.

Ce a spus George Buhnici despre votul Congresului privind dosarul Epstein

El subliniază că, deși s-a opus inițial, a anunțat recent că va semna legea dacă va trece și de Senat, iar presiunea asupra senatorilor republicani este uriașă.

„Pregătiți-vă, că vine furtuna. Congresul american tocmai a votat publicarea dosarului Epstein. Camera Reprezentanților a adoptat azi proiectul de lege cu un scor zdrobitor, 427-1 (singurul “nu” de la un republican ultra-loial lui Trump), obligând Departamentul de Justiție să dea publicității TOATE documentele neclasificate legate de ancheta Epstein – inclusiv log-urile de zbor, numele persoanelor implicate, e-mailuri interne, tot. Da, știu că mulți ziceau că nu se va întâmpla niciodată, că “sistemul” o să blocheze totul.

Ei bine, s-a întâmplat. Chiar și Trump a făcut stânga-mprejur în ultimul moment și a zis că va semna legea dacă trece și de Senat (unde republicanii au majoritate, dar presiunea e uriașă acum). Acum mingea e în terenul Senatului. Dacă trec și ei rapid (și sunt șanse mari, că nimeni nu vrea să fie văzut ca protejând pedofili), o să vedem în sfârșit ce-a ascuns DOJ-ul ani de zile. Fără redactări masive, fără scuze. Transparență totală. Acum toată planeta așteaptă să vadă ce o să iasă la iveală – de la Hollywood până la Washington și nu numai. Vor cădea capete!”, a scris Buhnici pe .

Cum a reacționat Congresul și Senatul SUA

Camera Reprezentanților a adoptat marți, cu o majoritate covârșitoare, 427-1, proiectul de lege care obligă Departamentul de Justiție să publice toate documentele și arhivele despre Jeffrey Epstein, finanțistul newyorkez mort în închisoare în 2019, înainte de a fi judecat pentru infracțiuni sexuale.

Senatul a adoptat proiectul în unanimitate folosind o procedură specială care permite aprobarea automată, fără dezbateri sau amendamente.

Ce urmează după adoptarea legii

După adoptarea de către ambele camere, proiectul de lege a fost trimis președintelui Donald Trump pentru promulgare. Acesta a anunțat că va semna documentul.

Deși s-a opus inițial, Trump a semnat legea care obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să facă public întregul set de documente legate de Jeffrey Epstein, marcând o schimbare dramatică după luni întregi în care s-a opus demersului, potrivit AP.

George Buhnici avertizează că „vor cădea capete!”.