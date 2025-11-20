B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”

Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”

Ana Maria
20 nov. 2025, 12:05
Avertismentul lui George Buhnici: Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!
Sursa foto: captura video
Cuprins
  1. Ce a spus George Buhnici despre votul Congresului privind dosarul Epstein
  2. Cum a reacționat Congresul și Senatul SUA
  3. Ce urmează după adoptarea legii

Jurnalistul George Buhnici urmărește cu mare atenție evoluțiile din dosarul Jeffrey Epstein, anticipând dezvăluiri ce ar putea provoca efecte majore, inclusiv destituiri importante.

Ce a spus George Buhnici despre votul Congresului privind dosarul Epstein

El subliniază că, deși Donald Trump s-a opus inițial, a anunțat recent că va semna legea dacă va trece și de Senat, iar presiunea asupra senatorilor republicani este uriașă.

„Pregătiți-vă, că vine furtuna. Congresul american tocmai a votat publicarea dosarului Epstein. Camera Reprezentanților a adoptat azi proiectul de lege cu un scor zdrobitor, 427-1 (singurul “nu” de la un republican ultra-loial lui Trump), obligând Departamentul de Justiție să dea publicității TOATE documentele neclasificate legate de ancheta Epstein – inclusiv log-urile de zbor, numele persoanelor implicate, e-mailuri interne, tot. Da, știu că mulți ziceau că nu se va întâmpla niciodată, că “sistemul” o să blocheze totul.

Ei bine, s-a întâmplat. Chiar și Trump a făcut stânga-mprejur în ultimul moment și a zis că va semna legea dacă trece și de Senat (unde republicanii au majoritate, dar presiunea e uriașă acum). Acum mingea e în terenul Senatului. Dacă trec și ei rapid (și sunt șanse mari, că nimeni nu vrea să fie văzut ca protejând pedofili), o să vedem în sfârșit ce-a ascuns DOJ-ul ani de zile. Fără redactări masive, fără scuze. Transparență totală. Acum toată planeta așteaptă să vadă ce o să iasă la iveală – de la Hollywood până la Washington și nu numai. Vor cădea capete!”, a scris Buhnici pe X.

Cum a reacționat Congresul și Senatul SUA

Camera Reprezentanților a adoptat marți, cu o majoritate covârșitoare, 427-1, proiectul de lege care obligă Departamentul de Justiție să publice toate documentele și arhivele despre Jeffrey Epstein, finanțistul newyorkez mort în închisoare în 2019, înainte de a fi judecat pentru infracțiuni sexuale.

Senatul a adoptat proiectul în unanimitate folosind o procedură specială care permite aprobarea automată, fără dezbateri sau amendamente.

Ce urmează după adoptarea legii

După adoptarea de către ambele camere, proiectul de lege a fost trimis președintelui Donald Trump pentru promulgare. Acesta a anunțat că va semna documentul.

Deși s-a opus inițial,  Trump a semnat legea care obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să facă public întregul set de documente legate de Jeffrey Epstein, marcând o schimbare dramatică după luni întregi în care s-a opus demersului, potrivit AP.

George Buhnici avertizează că „vor cădea capete!”.

